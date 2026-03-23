„CRAFT: Renașterea transfrontalieră și promovarea tradițiilor viitoare” – un nou proiect implementat de primăria Soroca

  Unitatea Aadministrativă Teritorială a Municipiul Botoșani în parteneriat cu Primăria municipiului Soroca, Departamentul de Cultură al Județului Botoșani și Consiliul Raional Soroca, în cadrul Programului INTERREG NEXT ROMÂNIA-REPUBLICA MOLDOVA 2021-2027 implememntează proiectul „CRAFT: Renașterea transfrontalieră și promovarea tradițiilor viitoare”.
   În cadrul acestui proiect, până în iulie 2027, la Soroca vor fi instalate trei sculpturi noi de bronz: sculptura lui Nicolae Bulat, lui Grigore Vieru cu maica sa și lui Ion Druță. De asemenea, în cadrul proiectului vor fi reparate havuzurile din parcul ”Grigore Vieru” și ”Mihai Eminescu”, iar în parcul din preajma Cetății va fi instalat un teren de joacă pentru copii, în stil rustic. Să mai menționăm și faptul că, în scopul implementării proiectului a fost achiziționat un automobil. (Sursa foto: Serviciul de presă alprimăriei Soroca)

