Păsări moarte, observate pe malul Nistrului. Ministerul Mediului: „Inspectorii sunt în teren”

Cadavre de păsări au fost observate pe malul și pe suprafața apei fluviului Nistrului, la 22 martie. Contactați de AGORA, reprezentanții Ministerului Mediului au declarat că inspectorii monitorizează situația în teren și că, până în prezent, nu au fost depistate astfel de cazuri, scrie agora.md.

 Într-o postare pe Facebook, creatoarea de conținut și activista Nata Albot a distribuit fotografii în care se observă presupuse cadavre de lebede și cormorani pe malul și pe suprafața Nistrului, în satul Pohrebea din raionul Dubăsari. Aceasta crede că o posibilă cauză ar fi poluarea fluviului.

Cadavre de păsări, în zona fluviului Nistru

Sursa foto: FB/Nata Albot

Într-un răspuns pentru AGORA, purtătoarea de cuvânt a Ministerului Mediului, Elena Boboc, a precizat că inspectorii din teren nu au depistat cadavre de păsări în zona Nistrului și că investigațiile continuă.


OdN
OdN
