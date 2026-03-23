Consumau droguri pe teritoriul unei unități militare și au fost condamnați la muncă neremunerată timp de 135 de ore

Procuratura municipiului Chișinău informează despre condamnarea a doi militari în termen, cu vârstele de 20 și, respectiv, 19 ani, pentru consumul ilegal de droguri pe teritoriul unei unități militare.

Prin hotărârea instanței de judecată, aceștia au fost condamnați la pedeapsa sub formă de muncă neremunerată în folosul comunității, pe o durată de 135 de ore.

Potrivit probelor administrate în cauză, în dimineața zilei de 13 mai 2025, cei doi militari, aflați în serviciu în calitate de muncitori la cantina unității militare, au consumat împreună substanțe narcotice în subsolul cantinei, știind că fapta lor este ilegală.

Comportamentul suspect al militarilor a atras atenția unui superior, care i-a depistat și a luat măsurile legale pentru a-i conduce la Dispensarul Republican de Narcologie, unde au fost supuși examinării medicale. În urma testelor, în organismul acestora au fost depistate cannabinoide, în concentrație de 200 ng/ml la unul și 69 ng/ml la celălalt.

În cadrul anchetei, de la unul dintre ei au fost ridicate substanțe de tip marijuana (0,095 g) și rășină de cannabis (0,019 g), precum și un dispozitiv artizanal pentru consum.

În ședința de judecată, ambii inculpați și-au recunoscut vina și au solicitat examinarea cauzei pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

Aceștia și-au exprimat regretul pentru cele comise și au declarat că nu vor mai repeta astfel de acțiuni.

Inculpații au fost informați că, dacă se vor eschiva cu rea-voință de la munca neremunerată în folosul comunității, aceasta va fi înlocuită cu închisoare, calculându-se o zi de închisoare pentru patru ore de muncă.

Sentința este cu drept de apel, informează procuratura.md