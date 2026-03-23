Accident grav lângă Alexandru cel Bun: O persoană a decedat și o femeie în stare gravă / GALERIE FOTO

Un grav accident rutier s-a produs astăzi dimineață, în jurul orei 06:00, pe traseul R-14, în apropierea localității Alexandru cel Bun din raionul Soroca.

Potrivit informațiilor preliminare, un automobil de marca Toyota, condus de un bărbat de 39 de ani, cetățean străin, ar fi ieșit pe contrasens. Mașina s-a ciocnit frontal cu un camion, condus de un bărbat de 45 de ani, locuitor al raionului Soroca.

Impactul a fost puternic. Șoferul din Toyota a murit pe loc. Pasagera din automobil a fost preluată de ambulanță și transportată la spital în stare gravă.

Poliția investighează cazul și urmează să stabilească toate circumstanțele în care s-a produs accidentul.


Articolul precedentConsumau droguri pe teritoriul unei unități militare și au fost condamnați la muncă neremunerată timp de 135 de ore
Articolul următorO lecție de solidaritate și incluziune – Ziua Mondială a Sindromului Down, sărbătorită la Drochia
ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

