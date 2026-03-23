O lecție de solidaritate și incluziune – Ziua Mondială a Sindromului Down, sărbătorită la Drochia

Într-o zi senină de primăvară, pe 20 martie curent, inima orașului Drochia a devenit locul unde diferențele au fost celebrate, iar inimile s-au apropiat mai mult ca niciodată, marcând Ziua Mondială a Sindromului Down, printr-un eveniment plin de culoare, empatie și solidaritate – Flash mob-ului „Toți suntem diferiți”, ediția a II-a 2026.

Prev 1 of 30 Next

Zeci de copii, părinți, cadre didactice și membri ai comunității s-au reunit pentru a-i sărbători pe „Copiii Soarelui”, cei care ne amintesc că bucuria, sinceritatea și iubirea pot schimba lumea din jur.

Ziua Mondială a Sindromului Down, este marcată anual pe 21 martie. Data nu este aleasă întâmplător: 21.03 simbolizează trisomia 21 (trei copii ale cromozomului 21), caracteristică persoanelor cu sindromul Down.

În această zi, în întreaga lume se promovează incluziunea și respectul, se organizează evenimente de conștientizare, iar oamenii poartă șosete desperecheate ca simbol al diversității.

Evenimentul „Toți suntem diferiți” a fost organizat de AO „Femeia de Azi”, în parteneriat cu Consiliul Raional Drochia, Primăria Drochia, instituțiile de educație timpurie și de învățământ din oraș, Direcția Educație Drochia, Structura Teritorială de Asistență Psihopedagogică și cea de Asistență Socială, Centrul de Creație a Copiilor, Centrul de Tineret Drochia, Centrul de Sănătate Drochia „Anatolie Manziuc” și Biblioteca Publică Șuri, fiind moderat de membrele AO „Femeia de Azi”, Ala Bugai și Alexandra Moldovan, transmițând același mesaj: acceptarea începe de la noi.

Reprezentanții instituțiilor participante au vernisat expoziții inedite de lucrări hand made, au distribuit pliante tematice, au desenat pe asfalt și au organizat jocuri interactive pentru copii, contribuind la o atmosferă plină de culoare și bucurie.

Mesaje de felicitare au fost adresate de Tatiana Botnar, vicepreședinta raionului Drochia, Galina Chistrea, șefa Structurii Teritoriale de Asistență Psihopedagogică, Gabriela Cumpătă, șefa Structurii Teritoriale Asistență Socială, și Liliana Moroșan, șefa Centrului Medicilor de Familie Drochia „Anatolie Manziuc”.

Cei prezenți au avut prilejul să admire momente artistice, susținute de talentații interpreți și dansatori ai Centrului de Creație a Copiilor: grupul vocal „Canto”, ghidat de Dana Berezovschi: Ilinca Bunescu, Amelia Rusnac, Emma Grigoriță, Beatrice Railean, Ilaria Popovici, Filoteia Iacobeț, Anghelina Ghirtopan, Maxim Robu, Adelina Gradinaru; ansamblul de dansuri „Steluțele”, condus de Otilia Sîrbu, dar și de tineri artiști din instituțiile de învățământ din oraș. De asemenea, au impresionat declamatoarea Ilinca Pînzari, membră a HUB-ului Tinerilor Scriitori și Jurnaliști, și interpretul Maxim Smântaniuc, din satul Sofia, membru al grupului vocal academic, ghidat de profesoara de canto, soprana Tamara Balan.

Șosetele desperecheate, purtate cu mândrie, au devenit simbolul solidarității, iar culorile albastru și galben au adus lumină și speranță într-o zi dedicată diversității și respectului. Participanții s-au implicat activ în jocuri și activități interactive, creând legături sincere și momente de bucurie.

Copiii cu sindromul Down au primit surprize dulci oferite cu generozitate de Constantin și Olga Rotari-Bîcu, de la cafeneaua „Coffee Smile”, precum și baloane colorate, dăruite tuturor copiilor prezenți.

Toți participanții au fost decernați cu diplome de gratitudine pentru implicare și colaborare, din partea AO „Femeia de Azi”, fondatoare Diana Russu,.

În această zi nu s-a vorbit despre diferențe… dar, de fapt, am descoperit cât de asemănători suntem.

Fiecare dintre noi își dorește același lucru: să fie acceptat, să fie înțeles, să fie iubit. Iar persoanele cu sindromul Down nu sunt diferite prin visele lor – ci doar prin felul unic în care ne învață să vedem lumea… mai sincer, mai cald, mai adevărat.

Poate că nu putem schimba lumea întreagă într-o zi… dar putem schimba ceva în noi. Putem alege să fim mai buni, mai răbdători, mai deschiși. Putem alege să nu judecăm, ci să înțelegem. Să nu excludem, ci să includem. Pentru că adevărata frumusețe nu stă în a fi la fel… ci în a avea curajul să fim diferiți și să ne acceptăm unii pe alții așa cum suntem.

Evenimentul a culminat cu piesa „Pace între noi”, care a lăsat în inimile celor prezenți emoția unei zile frumos împlinite și îndemnul simplu, dar profund: să fim vocea celor care au nevoie să fie auziți, să fim sprijinul celor care au nevoie de încurajare, și, mai ales, să fim oameni!

Delia DUMITRESCU

sursa foto: Cristina Ciobanu