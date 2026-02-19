Nebunelea îi arată „cartonașul roșu” judecătorului Eugen Beșelea

Examinarea recursului președintelui organizației teritoriale Cimișlia a fostului partid Șor, Mihail Nebunelea, se amână. Apărătorii activistului, condamnat de prima instanță la 5 ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a unui partid politic, au solicitat recuzarea judecătorului raportor Eugeniu Beșelea, iar instanța de apel a înaintat un aviz consultativ Curții Supreme de Justiție (CSJ). Următoarea ședință în dosarul activistului învinuit că ar fi acceptat aproape 3 milioane de lei pentru a organiza destabilizări în sudul țării ar urma să se desfășoare în luna martie. În investigația „Sponsorii penali” ai bașcanei Evghenia Guțul, portalul Anticoruptie.md a deconspirat că foștii lideri locali ai partidului declarat neconstituțional Șor, printre care și Nebunelea, au sponsorizat și campania electorală a bașcanei Evghenia Guțul.

Mihail Nebunelea este și sponsor al Evgheniei Guțul și un activist destul de vocal din sudul țării. Procurorii îl învinuiesc că a acceptat „finanțarea partidului din surse ilicite, în valoare de aproximativ 2,98 milioane lei, provenite de la grupul criminal organizat Șor”. Această finanțare a fost folosită pentru activitățile partidului, cu scopul de a promova interesele politice ale acestuia și de a obține puterea în stat prin mijloace ilegale. Nebunelea nu-și recunoaște vinovăția.

În campania din autonomia găgăuză, acesta a donat, în numerar, 20 de mii de lei, depășind cu 8300 de lei plafonul admis.

Mihail Nebunelea este cunoscut pentru confruntarea pe care a avut-o cu fostul deputat PAS, Petru Frunze. Ultimul l-a învinuit de fals în declarații, după ce Nebunelea a declarat că el ar fi comandat staționarea microbuzului său și ar avea legături cu Poliția Națională și ANTA. Conflictul a izbucnit în martie curent, atunci când Nebunelea a fost tras pe dreapta. Activistul Șor a amenințat că blochează traseul principal.

Frunze a comentat că, în realitate, șoferul microbuzului a fost oprit de angajații INSP pentru verificării și nici măcar nu a fost sancționat.

„A căutat motive pentru a face show. Imediat după staționare, acesta a blocat drumul național, a scos telefonul și a început să filmeze, să spună că eu am comandat staționarea microbuzului. Acest lucru este inacceptabil. (…) Este vorba despre Mihail Nebunelea, liderul grupării Șor în raionul Cimișlia, anchetat penal de Procuratura Anticorupție precum că este implicat în activități ilegale a fostului Partid Șor”, a replicat Frunze.

Nebunelea a organizat la Cimișlia mai multe acțiuni de protest, alături de Partidul Șansă, după ce formațiunea înființată de Ilan Șor – Partidul Șor, a fost declarat neconstituțională și, ulterior, radiată din Registrul partidelor politice.