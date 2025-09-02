Mitropolia Basarabiei reafirmă interdicția implicării clerului în politică și anunță noi proiecte misionare

  Clericii Mitropoliei Basarabiei nu pot face politică partinică, nu pot fi membri de partid, candidați sau participanți la campanii electorale. Decizia a fost reafirmată de Sinodul Mitropolitan, care a amintit hotărârile succesive ale Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din perioada 1996-2020 ce interzic implicarea ierarhilor, preoților, diaconilor și monahilor în viața politică, transmite moldpres.md

Ierarhii au subliniat că această rânduială este obligatorie și respectată cu strictețe în Mitropolia Basarabiei.

Biserica Ortodoxă Română din Basarabia nu sprijină niciun partid politic, ci îndeamnă credincioșii să își exercite dreptul civic în spiritul responsabilității, promovând binele comun și valorile creștine”, se arată în comunicatul Mitropoliei Basarabiei.

Sinodul Mitropolitan a luat și alte hotărâri. A propus înscrierea în calendarul Bisericii Ortodoxe Române a Sfântului Ierarh Calinic al Edessei, cu zi de prăznuire la 8 august; a stabilit priorități edilitare și misionare, între care lansarea unui post local de radio și televiziune Trinitas al Patriarhiei Române în Republica Moldova; și a exprimat recunoștința față de Patriarhul Daniel și Sfântul Sinod pentru sprijinul constant acordat Mitropoliei Basarabiei.

Sprijinul a vizat atât organizarea evenimentelor dedicate Centenarului Mitropoliei Basarabiei, cât și proclamarea canonizării locale a Sfinților Basarabeni Iraclie și Alexandru, momente considerate repere în viața bisericească a comunității ortodoxe din Republica Moldova.


