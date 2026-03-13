Militarii intervin la Soroca pentru gestionarea poluării râului Nistru

Armata Națională va interveni în sprijinul autorităților centrale și locale pentru gestionarea crizei provocate de poluarea apei râului Nistru, care afectează mai multe localități din nordul Republicii Moldova, comunică moldpres.md.

Potrivit Ministerului Apărării, militarii vor participa la acțiuni de sprijin cu personal, echipamente și tehnică militară, în colaborare cu instituțiile responsabile, inclusiv cu angajații Ministerului Mediului.

Forțele și mijloacele Armatei Naționale destinate intervențiilor în situații excepționale sunt pregătite să fie detașate în teren pentru a contribui la gestionarea situației și la sprijinirea autorităților implicate în limitarea efectelor poluării.

În acest context, militarii vor instala o tabără de intervenție în localitatea Cureșnița, raionul Soroca, care va servi drept punct de coordonare pentru acțiunile desfășurate în gestionarea crizei de poluare a apei râului Nistru.

Tot astăzi, premierul Alexandru Munteanu a solicitat activarea Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene.

„Prin acest mecanism, solicităm sprijinul partenerilor europeni pentru mobilizarea rapidă a unor echipe de specialiști și a echipamentelor necesare pentru gestionarea situației din teren. Este vorba despre echipamente pentru captarea, reținerea și colectarea impurităților petroliere din apă, precum și despre stații mobile de testare a calității apei. Acest sprijin este necesar pentru a consolida capacitățile de intervenție ale instituțiilor responsabile – Ministerul Mediului, prin Agenția de Mediu și Apele Moldovei, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și Agenția Națională pentru Sănătate Publică – care sunt implicate în monitorizarea și gestionarea situației”, a spus prim-ministrul.

Autoritățile din Republica Moldova au ridicat astăzi nivelul de alertă în zona de nord a țării, după ce analizele de laborator au indicat depășirea limitelor admise ale unor substanțe poluante în apa râului Nistru. Anunțul a fost făcut de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, care a declarat că situația este monitorizată permanent, iar măsuri suplimentare sunt aplicate pentru a proteja populația.