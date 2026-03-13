Drumul Volovița–Vasilcău, „aproape gata” pe hârtie, dar încă nefinalizat în teren

În primăvara anului 2022 a fost lansat oficial proiectul transfrontalier „Drumuri bune și accesibile în Comarna, Iași, și Vasilcău, Soroca”. Proiectul prevedea reabilitarea a aproximativ 3,7 kilometri de drum care leagă comuna Vasilcău de centrul raional. Proiectul era finanțat prin Programul Operațional Comun România – Republica Moldova 2014 – 2020 și includea bani europeni destinați ambelor localități: Comarna și Vasilcău.

În vara anului 2023, drumul din comuna Comarna, având o lungime de 4,2 kilometri a fost dat în exploatare, iar cei din Vasilcău încă așteaptă până în prezent drumul promis.

Consiliului Raional Soroca în ședința care a avut loc pe 5 decembrie 2024 aprobă restituirea sumei de circa 762 de mii de euro, adică peste 14 milioane de lei, bani oferiți sub formă de grant de Uniunea Europeană. Motivul – nu au fost valorificați la timp.

Documentele de proiect arată că investiția a fost inclusă în „Programul Operațional Comun România–Republica Moldova 2014-2020”, cu buget total de 1.803.765,62 euro, din care 1.600.000 euro contribuția UE și 203.765,62 euro contribuția Consiliului Raional Soroca.

Prin decizia din 6 februarie 2025, Consiliul Raional Soroca a aprobat Programul de reparație și întreținere a drumurilor publice locale pentru anul 2025, iar în anexă drumul Volovița–Vasilcău apare cu lungimea de 2,68 km și costul lucrărilor de 24.808,08 mii lei, programate pentru anii 2025–2026.

Aceeași anexă indică repartizarea financiară: 2025 – 24.808,08 mii lei, iar 2026 – 2.296,13 mii lei.

La 4 martie 2025, în planurile de achiziții publicate apar două poziții distincte pentru drumul Vasilcău: una pentru lucrări și alta pentru servicii de supraveghere tehnică, ambele cu perioadă de inițiere în martie.

În procedura pentru lucrări (Etapa II), valoarea estimată fără TVA este 22.593.466 lei, iar termenul de executare este stabilit „până la 30 noiembrie 2026”, cu valabilitatea contractului „până la 31.12.2026”.

Procedura de lucrări a avut patru ofertanți, dintre care trei au fost marcați „Anulat” în platformă, iar ofertantul desemnat câștigător este SRL „Primaterax-Nord”, cu „prețul„ de 22.587.251,39 lei fără TVA.

Raportul privind rezultatul desfășurării procedurilor consemnează pentru contractul de lucrări din 28.05.2025 suma de 27.104.701,67 lei cu TVA.

Pentru supraveghere tehnică (diriginte de șantier), câștigător a fost desemnată ÎI „Budei Andrian”, cu oferta de 100.000 lei, deși valoarea estimată era 180.747,70 lei.

În decizia de atribuire este consemnat faptul că ofertantului i-a fost solicitată justificarea unui „preț anormal de scăzut”, iar acesta a prezentat o specificație de preț modificată.

Contractul pentru supraveghere tehnică a fost semnat la 18.03.2025, cu suma de 100.000 lei, repartizată astfel: 2025 – 91.500 lei, 2026 – 8.500 lei.

La 31 martie 2025, în cadrul unei întâlniri la Vasilcău, președintele raionului Veaceslav Rusnac declara: „Pe data de 25 au fost deschise ofertele și în 2–3 săptămâni urmează să se înceapă lucrările. Vă asigur că anul curent drumul dat o să fie executat la 80–90%, pe la anul viitor doar siguranța rutieră v-a rămâne”.

Pe 22 februarie 2026, la emisiunea „Interviu cu sorocenii”, primarul comunei Vasilcău, Tudor Golub a spus de ce drumul nu a fost finalizat în decembrie 2025: „Un minus care nu a fost posibilă această realizare, au fost condițiile meteorologice, adică ploile de două luni de zile din această toamnă. Însăși, construcția drumului din beton permite ca lucrările să fie efectuate, nici vara când sunt temperaturile +30 grade Celsius și nici iarna că evident că îngheață betonul”.

Platforma e-licitatie.md arată însă că, desemnarea oficială a câștigătorului pentru lucrări apare la 14 mai 2025, iar contractul este semnat la 28.05.2025.

Aceasta înseamnă că, la data declarațiilor publice din 31 martie, contractul de lucrări nu era încă semnat, potrivit raportului oficial.

Dirigintele de șantier Andrian Budei, explică faptul că au rămas lucrări de rigole betonate și terasamente, iar ultimele porțiuni nu au fost turnate din cauza organizării traficului și a termenului de întărire a betonului:

„Noi am lăsat în toamnă, n-am betonat până la capăt, am lăsat 100 de metri pe partea dreaptă de la început, chiar din start, unde staționau mașinile astea mari, ca să nu staționeze pe traseul național, le-am lăsat loc să poată staționa până la beton, adică de la Volovița spre Vasilcău. Noi am lăsat 100 de metri o bandă pe partea dreaptă și 150 de metri pe partea stângă. Betonul care era turnat spre Volovița încă era prea proaspăt, încă nu i-a trecut termenul de întărire și de aceea, ca să nu meargă mașinile numai pe o bandă, noi am lăsat bucățile astea de staționare ca să nu încurcăm mașinile astea mari să intre încolo spre Vasilcău și să staționeze, să aștepte semaforul, ca banda să se schimbe liber, ca să poată trece. De aceea acolo au rămas foarte puțin. Drumul din beton practic e la 98% făcut.”.

De cealaltă parte, Elena Mîțu, șefă al Secției Construcții, Gospodării Comunale și Drumuri în cadrul Consiliului Raional Soroca, spune că proiectul este „contract multianual pe doi ani”, cu 24 milioane planificate în 2025 și aproximativ 2,3 milioane în 2026.

Aceasta precizează că „în 2025 au fost acceptate toate lucrările aferente alocării” și că finalizarea contractuală este 31 decembrie 2026.

Printr-o solicitare de informații, am primit răspuns că valoarea totală a contractului nr. 4 este de 27.104.701,67 lei, din care pentru 2025 – 24.808.080 lei și pentru 2026 – 2.966.621,67 lei

Același document arată că la momentul răspunsului proporția valorii contractului achitată este 93,2%, iar pentru anul 2026 suma „achitată” este 0,00 lei, deoarece încă urmează să fie efectuate lucrările.

Contractul de lucrări are valabilitate până la 31.12.2026.Serviciul de supraveghere tehnică are, la rândul său, valabilitate până la 31.12.2026.

Astfel, deși în spațiul public au existat declarații că drumul va fi realizat în proporție de 80–90% până la sfârșitul anului 2025, actele contractuale arată explicit că proiectul este conceput ca unul multianual, cu finalizare în 2026.

… Drumul spre Vasilcău a pornit ca proiect european, dar o parte din bani nu au fost folosiți la timp și au fost întorși. După aceea, lucrările au continuat din bugetul raionului.

În același timp, în spațiul public s-a spus că drumul va fi gata aproape complet încă din 2025. Pe teren, partea de beton este realizată aproape în totalitate, dar mai sunt lucrări de finisare și elemente care țin de închiderea oficială a proiectului.

Adevărul, după acte, este simplu: drumul nu este întârziat față de contract, pentru că termenul final este 2026. Dar este adevărat și că oamenii au fost lăsați cu impresia că el trebuia să fie gata mai devreme.

După pierderea banilor europeni, fiecare lună de întârziere sau fiecare neclaritate cântărește mai greu. Pentru locuitorii din Vasilcău, nu contează formulările din contracte. Ei vor un drum terminat, sigur și dat oficial în exploatare.

