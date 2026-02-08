Maria Istrati despre Racovățul natal, pildele tatălui și de ce a plecat de la Consiliul Raional Soroca la “Interviu cu Soroceni” / VIDEO

De această dată la emisiunea “Interviu cu soroceni”, realizată de “Observatorul de Nord”, este invitată Maria Istrati, fostă șefă a Direcţia Finanţe a Consiliului Raional Soroca, care în prezent activează în funcția de contabil-șef la Întreprinderea Mixtă „Ermo Grup” SRL. Am discutat cu invitata noastră despre activitatea în administrația publică, de ce a plecat de la Consiliul Raional Soroca și multe altele.

Am mai vorbit cu Maria Istrati despre satul natal, Racovăț, familia de acasă, pildele tatălui, anii de școală, despre căsătoria timpurie, studii, educația financiară, munca peste hotare, experiența în activitate, reforma administrativă, cum a ajuns să activeze la Consiliul raional Soroca, ce s-a schimbat în perioada în care a exercitat atribuțiile de Președinte al raionului Soroca, de ce a ales sectorul privat și multe altele.

