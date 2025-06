Locul din lume unde plouă cu…pești

Într-un colț liniștit din nordul Hondurasului, în micul oraș Yoro, are loc unul dintre cele mai bizare și fascinante fenomene naturale din lume. Aproape în fiecare an, de obicei în lunile mai sau iunie, după o furtună puternică însoțită de tunete, fulgere și ploi torențiale, locuitorii ies dimineața pe străzi și… găsesc zeci sau chiar sute de pești, vii, împrăștiați pe asfalt, pe câmpuri și prin curțile oamenilor. Acest fenomen ciudat este cunoscut local sub numele de „Lluvia de Peces”, adică „Ploaia de Pești”.