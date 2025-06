A fost descoperit elixirul tinereții. Super-vitamina care reduce îmbătrânirea cu minimum trei ani

Un grup de cercetători de la importante centre de studii și spitale americane au ajuns la concluzia că există o vitamină care poate reduce semnificativ procesul de îmbătrânire. După cinci ani de studii aceștiau au realizat că această vitamină ne poate întineri cu cel puțin trei ani.

Una dintre temele cele mai importante de studiu în lumea științifică este procesul de îmbătrânire a organismului uman și metodele care pot fi aplicate pentru încetinirea acestuia. De-a lungul mileniilor au fost susținute și aplicate mai multe elixire ale tinereții veșnice. Toate au dat greș. Mai ales din cauza faptului că nu au aveau o bază științifică solidă. La sfârșitul lunii mai, a anului 2025, un grup de cercetători adunați din Statele Unite, au identificat super-elementul care totuși are un efect real asupra încetinirii procesului de îmbătrânire. Pe scurt, au făcut primul pas către visul multor oameni: „tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte”.

Secretul tinereții veșnice

Întreaga poveste a plecat de la observațiile făcute de specialiștii în genetică. Mai precis, aceștia au identificat faptul că îmbătrânirea celulelor este legată de scurtarea telomerilor. Telomerii sunt secvențe repetitive de ADN situate la capetele cromozomilor, care joacă un rol crucial în stabilizarea și protejarea acestora. Aceste structuri previn pierderea informațiilor genetice la fiecare diviziune celulară. Însă, cu fiecare diviziune celulară telomerii se scurtează. Când ajung la o lungime critică, nu mai pot proteja celula, iar aceasta îmbătrânește și în cele din urmă moare. Se numește stare de senescență.

„Când telomerii devin prea scurți, celulele intră în senescență (o stare de nediviziune) sau apoptoză (moarte celulară programată). Se crede că fie starea de inactivitate celulară, fie moartea celulelor contribuie la îmbătrânire și la bolile legate de vârstă”, precizează David Culter, medic de familie certificat la Centrul de Sănătate Providence Saint John din Santa Monica, California, pentru Medica News Today.

Cu alte cuvinte, protejarea telomerilor și încetinirea scurtării acestora, este secretul încetinirii procesului de îmbătrânire. Dacă telomerii nu s-ar scurta sau procesul ar fi extrem de lent, atunci am putea crede în tinerețe, aproape veșnică.

Super-vitamina care aproape blochează îmbătrânirea

Pe baza observației privind rolul telomerilor în procesul de îmbătrânire, o echipă multi-disciplinară de la universitățile americane, a realizat un studiu întins pe cinci ani. Pentru acest studiu, cercetătorii au folosit date din baza de date VITAL și a inclus un eșantion reprezentativ de adulți din Statele Unite care au primit suplimente de vitamina D3, suplimente de acizi grași omega-3 sau ambele timp de aproximativ cinci ani. Subiecții studiului au fost împărțiți în două categorii.

Cei care au primit suplimentele reale și cei care au fost supuși efectului placebo (adică primeau tablete-oarbe care nu conțineau respectivul supliment). Toți participanții, bărbați și femei, aveau cel puțin 50 de ani, la momentul debutului experimentelor. Pe toată durata studiilor, subiecții au participat la evaluări medicale și au furnizat probe de sânge.

După cinci ani, rezultatele testelor au fost publicate pe „The American Journal of Clinical Nutrition”. Studiul se intitulează „Vitamin D3 and marine omega-3 fatty acids supplementation and leukocyte telomere length: 4 year findings from de vitamin D and Omega-3 trial randomized controlled trial”. Concluziile se concentrează pe efectul vitaminei D 3 și a acizilor grași omega 3 asupra telomerilor.

Dacă în cazul acizilor grași omega-3 nu s-au constatat modificări substanțiale, vitamina D3, în schimb, a făcut adevărate minuni. Cercetătorii au explorat lungimea telomerilor în leucocite (celule albe), atât în rândul subiecților care au primit suplimente reale, dar și în rândul celor care au primit doar placebo. Iar vitamina D pare să aibă un impact pozitiv asupra lungimii telomerilor. Printre participanții care au primit vitamina D, s-a înregistrat o scurtare minimă a telomerilor, în patru ani. În schimb, la cei care au primit doar placebo, scurtarea a fost substanțială. Studiul indică faptul că încetinerea scurtării telomerilor cu ajutorul vitaminei D3, ar putea însemna o scădere a îmbătrânirii cu cel puțin trei ani. Lumea medicală se declară impresionată de rezultatele studiului, mai ales în lupta contra îmbătrânirii.

„După cum știm deja, vitamina D susține oasele, sistemul imunitar și reduce inflamația, dar acest studiu este legat direct de păstrarea telomerilor, care, la rândul lor, este legată de îmbătrânire și prevenirea bolilor”, precizează și medicul internist Yoshua Quinones, pentru aceeași publicație.

Atenție la excese

Specialiștii spun că această descoperire nu ar trebui totuși să-i facă pe oameni să golească farmaciile de vitamina D 3. Și asta în condițiile în care, această vitamină, ca oricare alt suplimentar alimentar, trebuie luat cu precauție și la recomandarea medicului, mai ales privind cantitatea zilnică ingerată.

De exemplu, dacă 2000 de unități de vitamina D nu reprezintă un pericol, cantitățile excesive pot duce la efecte adverse. Adică goana după întinerire poate duce la probleme cu rinichii.

SURSA: adevarul.ro