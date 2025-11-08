Locuința ta este rece și umedă? Iată cum să elimini umezeala chiar și fără încălzire

Mulți oameni din blocurile cu încălzire centrală observă că, atunci când căldura nu funcționează, aerul din apartament devine rapid rece și umed. Această situație se agravează dacă lipsesc curentul sau gazul. Umezeala face ca hainele spălate să se usuce greu, pe ferestre și pereți apar mucegai și ciuperci, iar starea de disconfort crește.

Chiar și în aceste condiții, există soluții simple și eficiente pentru a scăpa de umezeală. Ele nu necesită neapărat electricitate și pot fi aplicate chiar cu materiale pe care le ai acasă.

Remedii populare pentru a reduce umezeala

Dacă nu ai dezumidificator electric, poți folosi metode improvizate:

Boluri cu sare pusă în colțurile camerelor absorb umezeala din aer.

Bicarbonatul de sodiu, rumegușul, cărbunele activ sau granulele de silicagel funcționează similar și pot fi distribuite în mai multe locuri.

Absorbantele de umiditate chimice, disponibile în magazinele de hardware, sunt o altă soluție. Ele vin sub formă de pungi sau capsule și se schimbă periodic.

Aceste metode nu sunt la fel de rapide sau eficiente ca un dezumidificator electric, dar ajută semnificativ până când poți folosi încălzirea sau aparatele speciale.

Trucuri pentru a preveni umezeala

Ventilează regulat camerele. Deschide o fereastră cel puțin 30 de minute pe zi, chiar și iarna. Acest lucru reduce condensul și mucegaiul. Folosește hote de bucătărie și baie pentru a elimina aburul și aerul umed. Uscă rufele pe balcon sau în camere cu ventilație bună. Dacă ai posibilitate, folosește un uscător de rufe. Sigilează golurile de la ferestre și etanșează podeaua. Orice fisură lasă aerul rece și umed să pătrundă. Aplică soluții anti-fungice pe pereți dacă apar pete de mucegai sau ciuperci. Așază aparatele care generează căldură, cum ar fi ceainicul, cuptorul sau multicookerul, sub hota de aspirație sau lângă o fereastră. Căldura locală ajută la reducerea umidității.

Câteva sfaturi suplimentare

Evită să depozitezi haine sau obiecte direct pe podeaua rece. Folosește rafturi sau suporturi.

Încercă să menții ușile între camere închise pentru a controla mai bine circulația aerului și a umezelii.

În camerele foarte reci, folosește covoare sau prelate care protejează podeaua de umezeala care urcă din subsol sau pardoseală.

Chiar și fără încălzire, aplicând aceste metode poți transforma aerul din apartament într-un mediu mai uscat și mai confortabil. Umiditatea ridicată afectează sănătatea și bunurile, așa că prevenirea ei este importantă. Prin ventilație, remedii improvizate și câteva ajustări simple, vei putea reduce umezeala și vei avea un apartament mai plăcut.