Temperatura ideală pentru somn, potrivit medicului Vlad Ciurea. Câte grade ar trebui să fie în dormitor

Somnul reprezintă una dintre cele mai importante nevoi biologice ale omului, dar și una dintre cele mai neglijate. Într-o lume tot mai agitată, mulți oameni se plâng de insomnii, oboseală cronică sau lipsă de concentrare, fără să știe că răspunsul ar putea fi chiar în mediul în care dorm. Un detaliu aparent banal, precum temperatura din dormitor, poate face diferența între un somn adânc și o noapte frământată, scrie playtech.ro.

Numeroase studii au demonstrat că temperatura ambientală joacă un rol esențial în reglarea ciclurilor de somn. Corpul uman are nevoie să își reducă ușor temperatura internă înainte de a adormi, iar un mediu prea cald poate împiedica acest proces natural. În consecință, somnul devine superficial, iar trezirile nocturne sunt mai frecvente.

Organizația Mondială a Sănătății recomandă ca, pentru persoanele care dorm în haine lejere, temperatura din cameră să nu depășească 18 grade Celsius. În general, o valoare cuprinsă între 18 și 20 de grade este considerată ideală pentru un somn sănătos și odihnitor. Alte cercetări merg chiar mai departe, sugerând că intervalul optim se află între 15 și 19 grade, pentru a favoriza somnul profund și regenerarea organismului.

Recomandarea medicului Vlad Ciurea

Renumitul neurochirurg Vlad Ciurea atrage atenția asupra importanței unui dormitor răcoros și bine aerisit. Acesta explică faptul că o temperatură prea ridicată nu doar că afectează calitatea somnului, ci poate influența negativ și funcționarea creierului.

„Scade concentrația de oxigen dacă stai cu soba pornită. Căldura nu este bună. Temperatura de confort nu trebuie să fie în niciun caz ridicată. Trebuie să ne obișnuim, ca țară, cu o temperatură de confort care să fie 21° și sub 21. Este foarte bine și pentru sistemul nervos, predomină sistemul vagal, care este puțin la temperaturi mai joase”, a explicat profesorul Vlad Ciurea în cadrul emisiunii DC Medical.

Afirmațiile sale vin să confirme faptul că menținerea unei temperaturi moderate în dormitor nu este doar o chestiune de confort, ci una de sănătate. Un aer prea cald scade oxigenul din încăpere și creează o senzație de sufocare, ceea ce împiedică organismul să se relaxeze complet.

Greșeli frecvente înainte de culcare

Pe lângă temperatura camerei, medicul subliniază și alte obiceiuri care pot afecta somnul. Printre acestea se numără utilizarea dispozitivelor electronice înainte de culcare, consumul de alcool seara târziu sau orele neregulate de somn. Lumina albastră emisă de ecrane perturbă secreția naturală de melatonină, hormonul care induce somnul, iar alcoolul, deși poate da senzația de relaxare inițială, fragmentează ciclurile de somn în timpul nopții.

Astfel, pentru un somn cu adevărat odihnitor, este recomandat să ne stabilim o rutină de seară care să includă renunțarea la telefon sau televizor cu cel puțin o oră înainte de culcare și o temperatură ambientală care să nu depășească pragul de 21 de grade Celsius.

Un dormitor mai rece nu înseamnă disconfort, ci un sprijin real pentru creier și sistemul nervos. Aerul ușor răcoros contribuie la relaxarea musculaturii, la reducerea ritmului cardiac și la îmbunătățirea oxigenării celulare. Totodată, un somn de calitate favorizează regenerarea neuronală și consolidează memoria