La București a fost semnată o Declarație privind susținerea parcursului european al Republicii Moldova.

Comisiile pentru politică externă din Parlamentele de la Chișinău și București au semnat, miercuri, 19 noiembrie, o declarație comună privind susținerea începerii procesului de negocieri privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Documentul a fost semnat după reuniunea celor două comisii, desfășurată la București, comunică moldpres.md

Reuniunea a fost deschisă de președintele Comisiei pentru politică externă a Parlamentului României, senatorul Titus Corlățean. Oficialul a subliniat rezultatele pozitive obținute de Republica Moldova în procesul de realizare a reformelor și existența premiselor necesare pentru începerea procesului de negociere.

„Statutul de candidat pe care Republica Moldova l-a obținut prin muncă, cu susținerea României și a partenerilor, reprezintă un pas concret în continuarea procesului de negociere. Totuși, lucrurile nu sunt simple în contextul războiului dintre Rusia și Ucraina. Procesul de integrare europeană se desfășoară în baza meritelor fiecărui stat candidat. Conform evaluărilor Comisiei Europene, Republica Moldova este în top, este numărul unu. Deci, există argumente de fond care să justifice începerea negocierilor de aderare până la finalul acestui an. De aceea, transmitem astăzi un semnal important pentru partenerii noștri europeni. Este foarte important să adoptăm textul declarației comune în care să spunem aceste lucruri și Guvernele să dețină o încărcătură suplimentară din partea noastră pentru a continua să acționeze în direcția cuvenită”, a declarat Titus Corlățean.

La rândul său, vicepreședinta Parlamentului de la Chișinău, Doina Gherman, președinta Comisiei pentru politică externă, a mulțumit oficialilor români pentru sprijinul acordat Republicii Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană.

„De fiecare dată când venim la București ne simțim ca acasă. Mulțumim pentru inițiativa de a semna această declarație comună a Comisiilor pentru politică externă din ambele parlamente. Până la finele anului avem foarte puțin timp, de aceea este nevoie să consolidăm eforturile pentru a transmite mesajul de susținere a parcursului european Republică Moldova. Săptămâna trecută a fost prezentat raportul cu privire la pachetul de extindere pentru anul 2025. Republica Moldova a reușit, timp de 12 luni, să înregistreze progrese ce urmau a fi realizate timp de 30 de luni. Dincolo de partea tehnică, unde într-adevăr am înregistrat progrese foarte bune, societatea noastră a demonstrat, prin alegerile parlamentare, că își dorește continuarea parcursului european. În Constituția Republicii Moldova, parcursul european este stabilit drept obiectiv strategic de țară, fapt decis de cetățeni în anul 2024 prin referendum, când aceștia au spus clar că locul Republicii Moldova este în marea familie europeană”, a subliniat Doina Gherman.

De asemenea, parlamentarii au discutat despre avansarea procesului de integrare europeană pe măsura îndeplinirii de către Republica Moldova a angajamentelor asumate, susținerea de către România a agendei de integrare europeană a Republicii Moldova și sprijinul Uniunii Europene pentru Republica Moldova.

Delegația Parlamentului Republicii Moldova este condusă de vicepreședinta Legislativului, Doina Gherman, președinta Comisiei pentru politică externă. Din componența delegației mai fac parte membrii Comisiei pentru politică externă: Adrian Băluțel, Ion Groza, Mihail Druță, precum și președinta Grupului parlamentar de prietenie cu România, Veronica Roșca, președinta Comisiei juridice, pentru numiri și imunități.

La București, delegația Parlamentului Republicii Moldova va avea o întrevedere cu președintele Senatului României, Mircea Abrudean și cu consilierul prezidențial pentru afaceri europene, Valentin Naumescu.

Deputații vor merge și la capela Bisericii Sfânta Sofia din București pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Ilie Ilașcu.