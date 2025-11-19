Ziua mondială a bolii pulmonare obstructive cronice (BPOC) este o inițiativă globală de conștientizare, care are loc anual în a treia zi de miercuri a lunii noiembrie cu scop de a promova prevenția și a sublinia importanța diagnosticării precoce și a managementului eficient.

Tema din acest an este: „Dificultăți de respirație, gândiți-vă la BPOC” și evidențiază faptul că, deși BPOC este a treia cauză de deces la nivel mondial, aceasta nu este adesea diagnosticată. BPOC este o boală frecventă, prevenibilă și tratabilă, dar subdiagnosticarea extinsă și adeseori incorectă duc la lipsa tratamentului sau la un tratament întârziat al pacienților.

În Republica Moldova, 351 de persoane și-au pierdut viață din cauza BPOC în anul 2024, comparativ cu 344 de decese în a.2023 și 433 în anul 2022.

BPOC se dezvoltă treptat în timp, rezultând adesea dintr-o combinație de factori de risc. Expunerea la fumul de tutun și alte particule și gaze toxice inhalate sunt principalii factori de risc pentru BPOC. În prezent, cunoaștem că, în afară de fumat, există mulți alți factori care pot contribui la dezvoltarea BPOC și că boala poate începe la o vârstă fragedă afectând inclusiv persoanele tinere.

Simptomele comune ale BPOC includ: dificultăți de respirație, tuse cronică, adesea cu flegmă, oboseală. Pe măsură ce BPOC progresează, persoanelor le este tot mai dificil să-și desfășoare activitățile zilnice normale, adesea din cauza lipsei de aer. Acestea suferă adesea de afecțiuni concomitente, cum ar fi boli de inimă, osteoporoză, patologii musculo-scheletare, cancer pulmonar, depresie și anxietate.

BPOC este inclusă în Planul de acțiune global al OMS pentru prevenirea și controlul bolilor netransmisibile (BNT) și în Agenda 2030 a Națiunilor Unite pentru dezvoltare durabilă, însă accesul la diagnostic și îngrijire rămâne a fi o problemă în multe țări. Inhalatoarele bronhodilatatoare care pot salva vieți sunt disponibile doar în 60% din țările cu venituri mici și medii, iar corticosteroizii inhalatori în 40%.

La cea de-a 78-a Adunare Mondială a Sănătății (WHA78) din mai 2025 a fost adoptată Rezoluția WHA78 privind sănătatea pulmonară (2025), care stabilește un cadru cuprinzător pentru promovarea sănătății pulmonare la nivel global.

Rezoluția abordează întregul spectru al sănătății pulmonare, inclusiv:

– boli pulmonare netransmisibile (astm, BPOC, cancer pulmonar);

– boli pulmonare transmisibile (pneumonie, tuberculoză);

– factori cheie de risc (tutun, poluarea aerului, expuneri ocupaționale).

Aceasta solicită statelor membre să consolideze abordările integrate ale sănătății pulmonare prin intermediul asistenței medicale primare, susținute de o perspectivă la nivelul întregului guvern și al întregii societăți.