La Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu” continuă „schimbarea la față” + 12 mese, 30 de scaune și două table flipchart

În ultima vreme la Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu” au loc schimbpări spectaculoase. În cadrul proiectului „Întreprinderi și Comune Puternice pentru Moldova”, finanțat de Ministerul German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare, co-finanțat de Uniunea Europneană și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare a fost reparat capital sediul instituției.
Recent, în cadrul aceluiași proiect, biblioteca a primit în dotare 12 mese, 30 scaune pliante și două table flipchart. (Foto: Primăria municipiului Soroca)