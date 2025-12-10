La Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu” continuă „schimbarea la față” + 12 mese, 30 de scaune și două table flipchart

De către
OdN
-
0
30

În ultima vreme la Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu”  au loc schimbpări spectaculoase. În cadrul proiectului „Întreprinderi și Comune Puternice pentru Moldova”, finanțat de Ministerul German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare, co-finanțat de Uniunea Europneană și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare a fost reparat capital sediul instituției.

Recent, în cadrul aceluiași proiect, biblioteca a primit în dotare 12 mese, 30 scaune pliante și două table flipchart. (Foto: Primăria municipiului Soroca)


Articolul precedentSergiu Boldirescu: „Orientarea în carieră nu mai rămâne întâmplătoare, ci devine un proces bine planificat”
Articolul următorPlafonare de salarii la acei care au lefuri exagerate
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.