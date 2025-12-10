Plafonare de salarii la acei care au lefuri exagerate

De către
OdN
-
0
75

Președintele Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe, deputatul PAS, Radu Marian, a declarat că salariile angajaților din unele instituții de reglementare ar putea fi plafonate, în contextul unor opinii potrivit cărora lefurile acestora ar fi exagerate.

Radu Marian a menționat că normele internaționale stabilesc că entitățile care reglementează sectoare foarte puternice, precum băncile, energia, petrolul, trebuie să aibă salarii similare sau măcar apropiate cu cele din aceste industrii. Oficialul a comunicat că printre instituțiile vizate s-ar putea regăsi ANRCETI, ANRE și CNPF, iar plafonul se va stabili în funcție de salariul mediu.

 


Articolul precedentLa Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu” continuă „schimbarea la față” + 12 mese, 30 de scaune și două table flipchart
Articolul următorFederația Rusă consideră că 47 de țări și teritorii îi sunt neprietenoase. Vezi dacă Republica Moldova face parte din această listă
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.