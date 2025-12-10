Plafonare de salarii la acei care au lefuri exagerate

Președintele Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe, deputatul PAS, Radu Marian, a declarat că salariile angajaților din unele instituții de reglementare ar putea fi plafonate, în contextul unor opinii potrivit cărora lefurile acestora ar fi exagerate.

Radu Marian a menționat că normele internaționale stabilesc că entitățile care reglementează sectoare foarte puternice, precum băncile, energia, petrolul, trebuie să aibă salarii similare sau măcar apropiate cu cele din aceste industrii. Oficialul a comunicat că printre instituțiile vizate s-ar putea regăsi ANRCETI, ANRE și CNPF, iar plafonul se va stabili în funcție de salariul mediu.