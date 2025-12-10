Sergiu Boldirescu: „Orientarea în carieră nu mai rămâne întâmplătoare, ci devine un proces bine planificat”

Elevii din 15 școli-model din Republica Moldova vor beneficia de un sistem instituțional de ghidare în carieră, conceput pentru a-i ajuta să își descopere interesele, să ia decizii informate și să își planifice un traseu profesional realist. Mecanismul este dezvoltat în urma a trei evenimente regionale desfășurate la Chișinău și Bălți între 21 noiembrie și 6 decembrie, la care au participat peste 70 de profesori, directori, psihologi și elevi, informează Ministerul Educației și Cercetării.

Pe parcursul sesiunilor, participanții au analizat modalități prin care orientarea în carieră poate fi integrată în activitățile zilnice ale școlii – de la lecții și proiecte extracurriculare până la consilierea psihologică și colaborarea cu mediul economic și academic. Totodată, echipele au lucrat la o primă versiune a sistemului instituțional de ghidare în carieră, care va fi ulterior adaptat de fiecare școală împreună cu comunitatea locală, astfel încât să răspundă cât mai bine nevoilor elevilor.

Potrivit Ludmilei Pantaz, directoare adjunctǎ a Liceului Teoretic „Onisifor Ghibu” din Orhei: „Constituirea unui sistem de ghidare în carieră reprezintă o investiție directă în viitorul elevilor. Pe termen lung, acesta va reduce riscul abandonului universitar și va contribui la formarea unei generații autonome și bine pregătite”.

Profesorii consideră că un asemenea cadru oferă coerență și continuitate procesului de orientare profesională. „Sprijină elevii atât în procesul de autocunoaștere, cât și în alegerea unui parcurs de dezvoltare potrivit. Orientarea în carieră nu mai rămâne întâmplătoare, ci devine un proces bine planificat”, afirmă Sergiu Boldirescu, profesor de dezvoltare personală la Liceul Teoretic „Miron Costin” din Florești.

Și elevii vorbesc despre importanța orientării în carieră: „Un astfel de sistem îi ajută pe elevi să își descopere interesele și direcția profesională din timp, reducând confuzia și riscul alegerilor greșite”, spune Patricia Zamșa, elevă la Liceul Teoretic „Boris Dînga” din Criuleni.

Începând cu 2026, școlile-model vor beneficia de mentorat și sprijin oferit de PNUD pentru implementarea sistemului de ghidare în carieră, inclusiv prin organizarea vizitelor elevilor în companii și instituții, pentru a explora direct diverse profesii.