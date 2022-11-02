La 45 de kilometri de Soroca, în raionul ucrainean Tomașpol, au fost doborâte rachete rusești / FOTO

Atacurile cu rachetă ale rușilor asupra localităților din Ucraina continuă. Ecoul acestor atacuri ajunge și la Soroca. Astfel, recent a fost atacat cu rachete și raionul Tomașpol, aflat la 45 de kilometri de Soroca.

Iată ce scrie, de exemplu, fakty.com.ua

…Воздушные силы Вооруженных сил Украины сбили вражеские ракеты в Томашпольском районе. Об этом сообщил глава Томашпольского поселкового совета Валерий Немировский.

По его словам, взрывной волной разрушен один старый дом. Там люди держали хозяйство. В двух двухэтажных домах разрушена кровля, окна, внутри двери.

Кроме того, взрывной волной повреждены гражданские объекты в двух селах. Погибших и раненых нет.