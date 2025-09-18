Irina Rîngaci a câștigat bronzul la Campionatele Mondiale de lupte din Zagreb

Luptătoarea de stil liber Irina Rîngaci a adus din nou bucurie Republicii Moldova. Ea a cucerit medalia de bronz la Campionatele Mondiale de lupte, care se desfășoară în aceste zile la Zagreb, Croația.

Sportiva noastră a luptat în categoria de până la 65 de kilograme. În finala mică, Irina Rîngaci s-a impus cu scorul de 6-3 în fața ucrainencei Irina Koliadenko, obținând astfel locul trei pe podium.

Până la această confruntare, Rîngaci a reușit să treacă de două adversare puternice. Ea le-a învins pe Aylah Mayali din Palestina și Kadriye Kocak din Turcia, demonstrând încă o dată că este una dintre cele mai bune luptătoare din lume.

Aceasta nu este prima ei reușită la nivel mondial. Irina Rîngaci are deja trei medalii de bronz în palmares, cucerite în anii 2022, 2023 și acum, în 2025. Mai mult, în 2021, ea a scris istorie pentru sportul moldovenesc, devenind prima luptătoare din țara noastră care a câștigat aurul la Campionatele Mondiale de senioare.