Principalul rezultat al întâlnirii de la Moscova, dintre președintele rus Vladimir Putin și emisarul american Steve Witkoff a fost „discuția constructivă și disponibilitatea părților de a-și continua eforturile”, vorba consilierul diplomatic al Kremlinului, Iuri Ușakov.

Referitor la problema celor 19 la sută din teritoriile ocupate de Federația Rusă în Ucraina nu a fost găsită nici o soluție de compromis.

Vă reamintim că, în cadrul forumului economic de la Bișkek, Vladimir Putin a declarat că „…noi nu dorim război cu Europa, dar dacă Europa îl dorește și începe, atunci suntem gata chiar acum’. (Foto: BBC)