Tumoră rară operată cu succes la Institutul de Urgență. O tânără, salvată printr-o intervenție minim invazivă

O tânără, angajată în sistemul medical, a primit o nouă șansă la viață după ce o formațiune tumorală mediastinală rară i-a fost operată de medicii de la Institutul de Medicină Urgentă, comunică moldpres.md

Potrivit IMU, formațiunea tumorală, de aproximativ 4×2 cm, a fost identificată prin tomografie computerizată cu substanță de contrast.

Conform specialiștilor din cadrul instituției, intervenția a fost una complexă, dat fiind faptul că tumora se afla într-o zonă anatomică extrem de dificilă – la nivelul bifurcației venei cave superioare în venele anonime dreaptă și stângă. Echipa multidisciplinară a Secției Chirurgie Toracică a reușit să efectueze cu succes o toracoscopie videoasistată (VATS) pe partea dreaptă, cu extirparea completă a formațiunii suspecte de timom, fără complicații intraoperatorii.

Recuperarea postoperatorie a decurs rapid, iar pacienta a fost externată în a cincea zi, în stare satisfăcătoare.

Costul intervenției, de circa 20 000 de lei, a fost acoperit integral de Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM), fără cheltuieli suplimentare pentru pacientă.