Tumoră rară operată cu succes la Institutul de Urgență. O tânără, salvată printr-o intervenție minim invazivă

De către
OdN
-
0
78

 O tânără, angajată în sistemul medical, a primit o nouă șansă la viață după ce o formațiune tumorală mediastinală rară i-a fost operată de medicii de la Institutul de Medicină Urgentă, comunică moldpres.md

Potrivit IMU, formațiunea tumorală, de aproximativ 4×2 cm, a fost identificată prin tomografie computerizată cu substanță de contrast.

Conform specialiștilor din cadrul instituției, intervenția a fost una complexă, dat fiind faptul că tumora se afla într-o zonă anatomică extrem de dificilă – la nivelul bifurcației venei cave superioare în venele anonime dreaptă și stângă. Echipa multidisciplinară a Secției Chirurgie Toracică a reușit să efectueze cu succes o toracoscopie videoasistată (VATS) pe partea dreaptă, cu extirparea completă a formațiunii suspecte de timom, fără complicații intraoperatorii.

Recuperarea postoperatorie a decurs rapid, iar pacienta a fost externată în a cincea zi, în stare satisfăcătoare.

Costul intervenției, de circa 20 000 de lei, a fost acoperit integral de Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM), fără cheltuieli suplimentare pentru pacientă.


fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

