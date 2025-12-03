Concursul ,,Descoperă orașul tău” a fost câștigat de elevii de la Liceul Teoretic „Constantin Stere”

Cu scopul de promovare a locurilor turistice din municipiul Soroca, ridicarea nivelului de pregătire a elevilor, îndeplinirea activităților din Planul de acțiuni pentru tineret în anul 2025 și petrecerea cu folos a timpului liber,  Serviciul Tineret şi Sport din cadrul Aparatului Preşedintelui Raionului Soroca, în comun cu Instituția Publică Centrul Raional pentru Tineret din Soroca a organizat un concurs cu genericul ,,Descoperă orașul tău”. 

Șase echipe și-au anunțat participarea, iar învingători au fost declarați elevii de la Liceul Teoretic „Constantin Stere”. Locul secund a fost ocupat de echipa Gimnaziului Racovăț, iar pe locul III s-au plasat reprezentanții Gimnaziului Cosăuți. Elevii de la LT „A.S.Pușkin”, Gimnaziul Șolcani și Gimnaziul Rublenița au primit Mențiuni, din partea organizatorilor.

Echipele de pe primele trei locuri su fost premiate cu Diplome și premii bănești, din partea președintelui raionului Soroca. (Foto: Serviciul de presă al Consiliului raional soroca)


fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

