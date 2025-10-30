Informații importante pentru angajatorii din sectorul agricol

Casa Națională de Asigurări Sociale reamintește că, potrivit art. 28 alin. (12) din Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, pentru angajatorii din agricultură, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, majorarea de întârziere (penalitatea) aferentă contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii se aplică cu începere de la 1 noiembrie al anului de gestiune, în cazul neachitării în termen a obligațiilor declarate.

Neplata contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii în termenele stabilite la pct.1.5 din anexa nr. 1 la lege atrage după sine calcularea majorărilor de întîrziere de 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întîrziere, inclusiv pentru ziua de transfer al sumei datorate, informează cnas.gov.md.

Atenţie! Pentru contribuțiile de asigurări sociale declarate de către plătitorii prevăzuți în pct.1.5 din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, pentru lunile ianuarie–septembrie 2025, în cazul neachitării în termen, pe parcursul anului nu au fost aplicate majorări de întârziere. Totodată, pentru obligațiile aferente perioadelor ianuarie–septembrie 2025 neachitate până la 1 noiembrie curent, majorările de întârziere se vor calcula, începând cu această dată și până la achitarea integrală a sumelor datorate.

Pentru contribuțiile declarate pentru lunile octombrie–decembrie 2025, în cazul neachitării în termenele stabilite, penalitățile se vor calcula începând cu ziua următoare termenului de plată, după cum urmează:

• pentru luna octombrie 2025 este data de 25 noiembrie 2025;

• pentru luna noiembrie 2025 este data de 26 decembrie 2025;

• pentru luna decembrie 2025 este data de 26 ianuarie 2026.

Casa Naţională de Asigurări Sociale recomandă plătitorilor de contribuţii la bugetul asigurărilor de stat să se conformeze prevederilor legislaţiei, respectiv, să declare şi să achite contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii în termenii stabiliţi de lege.

Contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii declarate şi transferate de plătitorii de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat asigură dreptul persoanelor asigurate la toate tipurile de prestaţii de asigurări sociale.

Achitarea contribuțiilor se efectuează la:

Cod ECO 121100 contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii virate de angajatori

IBAN: MD98TRGAAB12110001000000

(destinat plătitorilor prevăzuți la pct. 1.5 din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999).

Pentru informații detaliate și pentru consultarea actelor normative care reglementează modul şi termenii de achitare a contribuţiilor de sigurări sociale de stat obligatorii la BASS accesați: ➡️ www.cnas.gov.md → „Cadrul juridic” → Legi”.

Casa Naţională de Asigurări Sociale rămâne deschisă colaborării și oferă suportul necesar plătitorilor de contribuții și beneficiarilor sistemului public de asigurări sociale, prin furnizarea de informații actualizate și servicii electronice accesibile pe pagina oficială www.cnas.gov.md