Lucrările de decolmatare a râului Răut continuă în raionul Florești, acțiune mult așteptată de locuitorii satelor Mărculești, Băhrinești, Lunga și Prajila. Proiectul are ca scop principal prevenirea inundațiilor și restabilirea cursului natural al râului, afectat de ani de depuneri și blocaje, transmite htvn.md/

Intervenția se desfășoară pe o lungime de aproximativ 10 kilometri, fiind una dintre cele mai importante lucrări de acest tip realizate în zonă în ultimii ani.

Potrivit autorităților locale, investiția a fost inițiată ca răspuns la solicitările repetate ale comunităților, care s-au confruntat frecvent cu inundații și pagube materiale.

Reprezentanții instituțiilor implicate au inspectat astăzi stadiul lucrărilor și au declarat că acestea avansează conform planului.