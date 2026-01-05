Incendiu la Biserica „Sfînta Treime” din satul Sofia, raionul Drochia: a ars pălămăria

Un incendiu produs în plină noapte a afectat Biserica „Sfînta Treime” din satul Sofia, raionul Drochia, unde o încăpere tehnică a fost cuprinsă de flăcări, provocând pagube materiale și umplând lăcașul de cult cu fum, cu doar puțin timp înainte de sărbătoarea Nașterii Domnului.

Potrivit informațiilor comunicate de Biserica „Sfînta Treime” din satul Sofia, incidentul a avut loc în cursul nopții, când „a fost cuprinsă în flăcări pălămăria, unde era instalat cazanul, prin intermediul căruia era incălzită sfânta biserică”. Flăcările au provocat pagube materiale, iar fumul s-a răspândit în întregul lăcaș de cult.

La fața locului au intervenit echipele de salvatori, care au reușit să limiteze incendiul și să evite o tragedie de proporții. Reprezentanții bisericii au transmis mulțumiri „echipei de salvatori care şi- au făcut datoria, pentru a opri flăcările şi nenorocirea ce putea aduce pagube şi mai mari”, precum și oamenilor care au fost alături de comunitate în aceste momente dificile.

Reprezentanții bisericii anunță că urmează lucrări de curățare și reparații, deoarece „fumul care a cuprins toată biserica şi-a lăsat amprenta peste tot”. Scopul este ca lăcașul să fie pregătit pentru a întâmpina „sfânta sărbătoare a Naşterii Pruncului Iisus”.

Pentru înlăturarea consecințelor incendiului și realizarea lucrărilor necesare, a fost făcut public un cont destinat donațiilor:

Beneficiar: C.R.P.H. „SFINTA TREIME”

Cod fiscal: 1017620003536

IBAN: MD85ML000000002251216605

Valuta: MDL

Banca: BC Moldindconbank S.A., Chisinau, Moldova

SWIFT: MOLDMD2X