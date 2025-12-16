În raionele Soroca, Florești și Drochia nu au fost înregistrate cazuri de gripă sezomieră

Conform datelor oficiale, prezentate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP), în perioada 8-14 decembrie 2025, în raionul Soroca, precum și în raioanele Florești și Drochia nu au fost înregistrate cazuri de gripă sezonieră.

Pe de altă parte, în această perioadă au fost raportate 40 de cazuri de gripă sezonieră, 33 în municipiul Chișinău, 2 în Ungheni și câte un caz în Bălți, Anenii Noi, Căușeni, Hâncești și Orhei. Totodată, au fost înregistrate 18 cazuri de COVID-19, situație similară cu săptămâna precedentă a acesteia. În rândul copiilor de 0-14 ani, au fost raportate 10 cazuri.

În contextul creșterii numărului de cazuri de infecții respiratorii, specialiștii ANSP recomandă în continuare respectarea măsurilor de protecție: păstrarea distanței sociale; evitarea locurilor aglomerate; spălarea regulată a mâinilor cu apă și săpun; respectarea igienei tusei și a strănutului (acoperirea nasului și gurii cu un șervețel sau pliul cotului în timpul tusei și a strănutului); respectarea măsurilor sanitare la locul de trai, la locul de muncă, de educație și învățământ, cu aerisirea spațiilor închise; adresarea la medicul de familie la apariția primelor simptome ale infecției respiratorii; menținerea unui stil de viață sănătos, care să includă o alimentație bogată în legume și fructe, odihnă adecvată și exerciții fizice regulate.

Aceste măsuri, combinate cu vaccinarea, oferă cea mai bună protecție împotriva gripei, COVID-19 și altor infecții respiratorii.