Unire la Soroca: 20 de primării vor să gestioneze împreună viitorul regiunii

Municipiul Soroca urmează să facă un pas important spre cooperare regională. La ședința Consiliului Municipal programată pentru 17 decembrie, consilierii vor examina un proiect de decizie ce prevede asocierea orașului cu Consiliul Raional Soroca și alte 19 localități pentru constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Soroca”, o structură care ar urma să gestioneze în comun proiecte și servicii publice.

Proiectul de decizie propune crearea unei asociații de dezvoltare intercomunitară în conformitate cu legislația în vigoare, care să permită autorităților locale din raionul Soroca să colaboreze într-un cadru juridic comun. Scopul principal este realizarea în comun a proiectelor de interes local și regional, în special în domeniul infrastructurii și al serviciilor publice.

Potrivit documentului, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Soroca” va avea statut de organizație nonprofit, apolitică, cu personalitate juridică și durată nelimitată de activitate.

Municipiul Soroca ar urma să se asocieze cu următoarele unități administrativ-teritoriale:

Consiliul Raional Soroca, comunele Șolcani, Bădiceni, Căinarii Vechi, Cosăuți, Nimereuca, Tătărăuca-Veche, Vasilcău, Vădeni, Volovița, Parcani și Ocolina, precum și satele Egoreni, Hristici, Oclanda, Racovăț, Șeptelici, Trifăuți, Visoca și Zastînca.

Documentele anexate proiectului arată că asociația va permite: realizarea și gestionarea în comun a proiectelor de dezvoltare locală și regională; modernizarea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare; organizarea, funcționarea și monitorizarea serviciilor publice furnizate populației; administrarea comună a unor servicii aflate în competența autorităților locale membre.

Pentru constituirea asociației, municipiul Soroca este prevăzut să participe cu o contribuție financiară de 3.000 de lei, bani planificați în bugetul local. Tot din bugetul municipal vor fi acoperite cheltuielile legate de înregistrarea juridică a noii structuri.

Nota informativă menționează că, înainte de înaintarea proiectului spre Consiliul Municipal, Primăria Soroca a purtat consultări cu primarii localităților din raion. Aceștia și-au exprimat acordul de a face parte din asociație, iar fiecare unitate administrativ-teritorială a transmis în scris consimțământul de asociere.

După adoptarea deciziei de către Consiliul Municipal Soroca, documentul urmează să fie aprobat și de consiliile locale ale celorlalte localități membre, iar ulterior actele de constituire vor fi depuse la Agenția Servicii Publice pentru înregistrarea oficială a asociației.

Dacă proiectul va fi votat, Soroca și localitățile din jur ar putea avea, în premieră, o platformă comună pentru dezvoltare și gestionare a serviciilor publice. Rămâne ca decizia consilierilor municipali din 17 decembrie să stabilească dacă această formulă de cooperare va deveni realitate.