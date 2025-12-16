Moarte anunțată prin telefon la Soroca: ucigașa a fost descoperită (și) datorită martorilor

Un bărbat din municipiul Soroca a fost găsit mort în propria locuință, după o succesiune de apeluri telefonice confuze, explicații contradictorii și bani oferiți „pentru înmormântare” înainte ca decesul să fie confirmat. Declarațiile martorilor audiați în instanță au conturat pas cu pas firul evenimentelor care au dus la descoperirea tragediei și au jucat un rol-cheie în stabilirea adevărului.

Apeluri nocturne și primele suspiciuni

Potrivit declarațiilor depuse sub jurământ, în seara zilei de 19 iunie 2025, mai mulți martori au fost contactați telefonic și informați că bărbatul „a căzut în baie și se simte foarte rău”. Câteva ore mai târziu, aceeași persoană a revenit cu un nou apel, afirmând că bărbatul ar fi decedat.

Martorii au declarat că, din cauza stării de ebrietate în care se afla apelanta, nu au acordat inițial credibilitate mesajului. Unul dintre ei a relatat că a considerat situația „o exagerare sau o confuzie” și nu a alertat imediat autoritățile.

Vizita de dimineață și banii „pentru înmormântare”

În dimineața următoare, aceeași persoană a ajuns la domiciliul martorilor, solicitând să fie primită pentru câteva zile. Aceștia au declarat că femeia era vizibil sub influența alcoolului și le-a spus că a fost alungată de concubin în urma unui conflict.

În acel context, martorii au relatat că li s-a oferit o bancnotă de 100 de dolari, iar ulterior, într-un portmoneu, au mai fost găsiți încă 300 de dolari. Întrebată de proveniența banilor, femeia ar fi declarat că aceștia i-au fost dați „pentru înmormântarea lui”. Declarațiile martorilor consemnează că explicația a ridicat suspiciuni, însă nu a fost verificată imediat.

Descoperirea trupului neînsuflețit

Abia a doua zi, unul dintre martori s-a deplasat la locuința bărbatului pentru a restitui banii și a clarifica situația. Acolo, acesta l-a găsit pe proprietar fără suflare, întins pe podea. Martorul a apelat imediat serviciul unic 112, iar la fața locului a intervenit grupa operativă.

Un alt martor, vecin al victimei, a declarat în instanță că observase cu o zi înainte ușa apartamentului întredeschisă, fapt care i s-a părut neobișnuit, însă nu a intrat în locuință. A doua zi, prezența poliției în zonă a confirmat că bărbatul fusese găsit decedat.

Ce au reținut judecătorii din declarațiile martorilor

Instanța a constatat că depozițiile martorilor au fost coerente, nu s-au contrazis între ele și au fost confirmate de probele administrate în dosar. Declarațiile acestora au descris cronologic: apelurile telefonice din seara incidentului, comportamentul suspect din dimineața următoare, existența banilor oferiți înainte de confirmarea decesului și momentul descoperirii cadavrului.

Judecătorii au subliniat că martorii au depus mărturie sub jurământ, fiind avertizați asupra răspunderii penale pentru declarații false, iar veridicitatea spuselor lor nu a fost pusă sub semnul întrebării.

Context general al cazului

Potrivit materialelor examinate de instanță, fapta s-a produs într-o locuință din municipiul Soroca, unde cei doi concubini se aflau împreună și consumaseră alcool. Conflictul dintre ei a escaladat, iar bărbatul a decedat ulterior. Raportul de expertiză medico-legală a stabilit că moartea a survenit în urma asfixiei mecanice prin comprimarea gâtului cu mâinile, leziunile fiind produse cu puțin timp înainte de deces și având legătură directă de cauzalitate cu moartea.

Instanța a reținut că victima a fost găsită decedată abia două zile mai târziu, după ce apropiați și rude au primit informații contradictorii despre starea sa de sănătate. În acest interval, mai mulți martori au relatat despre apeluri telefonice confuze, afirmații contradictorii și bani oferiți sub pretextul unor cheltuieli funerare, elemente care au contribuit la suspiciuni și, în final, la sesizarea autorităților.

Ce a declarat inculpata și care a fost condamnarea

În fața instanței, inculpata și-a recunoscut vina, declarând că se afla în stare de ebrietate alcoolică și că nu își amintește cu exactitate desfășurarea tuturor evenimentelor din seara respectivă. Aceasta a susținut însă că menține declarațiile făcute anterior la fața locului, în care a descris modul în care s-a produs fapta, declarații considerate de judecători conforme cu celelalte probe administrate în dosar.

Prin sentința pronunțată la 15 decembrie 2025, Judecătoria Soroca a recunoscut inculpata vinovată de omor săvârșit asupra unui membru de familie și a dispus o pedeapsă de 15 ani de închisoare, cu executare într-un penitenciar de tip închis pentru femei. Instanța a reținut ca circumstanță agravantă comiterea faptei în stare de ebrietate alcoolică și a subliniat că privarea de libertate este necesară pentru restabilirea echității sociale și protejarea dreptului fundamental la viață.