Cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, People in Need Moldova dotează CNEAS cu un automobil pentru activitățile de evaluare în teritoriu

Comunicat de presă

People in Need Moldova, în cadrul proiectului Moldova Assist, finanțat de Uniunea Europeană, a oferit Consiliului Național de Evaluare și Acreditare în Sănătate (CNEAS) un mijloc de transport necesar deplasării echipelor de evaluatori în teritoriu. Donarea automobilului vine ca răspuns la solicitarea CNEAS și are scopul de a sprijini consolidarea proceselor de evaluare, acreditare și îmbunătățire a calității serviciilor medicale la nivel național.

CNEAS este instituția responsabilă de evaluarea prestatorilor de servicii medicale conform criteriilor naționale și de alinierea acestora la standardele internaționale privind calitatea în sănătate. Evaluările efectuate în teritoriu reprezintă o etapă crucială în asigurarea unui act medical sigur, eficient și centrat pe pacient.

Lipsa mijloacelor de transport afecta capacitatea echipelor de evaluare de a se deplasa în toate regiunile țării, ceea ce risca să încetinească activitățile de monitorizare și acreditare. Automobilul donat va contribui direct la îmbunătățirea mobilității, eficienței și regularității acestor evaluări.

Proiectul Moldova Assist consolidează capacitatea organizațiilor societății civile și sprijină colaborarea dintre acestea, comunități și autoritățile publice, cu obiectivul de a preveni riscurile sociale, dezinformarea și excluziunea.

„Donația de astăzi demonstrează angajamentul nostru comun de a consolida instituțiile care contribuie direct la calitatea serviciilor publice din Republica Moldova. Prin sprijinul financiar al Uniunii Europene, ne asigurăm că procese esențiale, precum evaluarea și acreditarea serviciilor medicale, pot fi desfășurate eficient în toate regiunile țării. Creșterea mobilității echipelor de evaluatori este o investiție în siguranța pacienților și în accesul echitabil la servicii medicale de calitate. Este important ca fiecare cetățean, indiferent unde trăiește, să beneficieze de un sistem medical bine evaluat, transparent și centrat pe nevoile sale”, a declarat Marcia Kammitsi, Manager de Programe, Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova.

Asistența oferită CNEAS este parte a angajamentului proiectului de a susține instituțiile și organizațiile care contribuie la protejarea grupurilor vulnerabile și la asigurarea accesului echitabil la servicii publice de calitate. O evaluare constantă și profesionistă a prestatorilor de servicii medicale este esențială pentru siguranța pacienților — inclusiv a persoanelor în situații de vulnerabilitate, un grup-țintă prioritar al proiectului.

„Această contribuție vine în sprijinul unei instituții-cheie pentru calitatea serviciilor medicale din Republica Moldova. Prin consolidarea mobilității echipelor de evaluatori, People in Need și Uniunea Europeană sprijină eforturile naționale de a asigura standarde înalte în sănătate și acces echitabil la servicii pentru toți cetățenii”, a precizat Rafal Chibowski, People in Need Moldova.

Prin donația oferită CNEAS, proiectul continuă să susțină inițiative cu impact comunitar și să contribuie la consolidarea instituțiilor care protejează drepturile și bunăstarea cetățenilor. „Sprijinul oferit va facilita desfășurarea evaluărilor în toate regiunile, pentru ca fiecare cetățean, indiferent unde locuiește, să poată beneficia de servicii medicale sigure și de calitate. Suntem recunoscători pentru acest gest, care consolidează eforturile comune de a moderniza sistemul de sănătate”, a spus Angela ANISEI, șefa Direcței managementul calității serviciilor de sănătate din cadrul Ministerului Sănătății al Republicii Moldova.

La finalul evenimentului, Valentin Mustea, director CNEAS, a ținut să le mulțumească partenerilor pentru susținerea fortificării și dezvoltării sistemului de evaluare în sănătate: „Calitatea serviciilor medicale depinde în mod direct de capacitatea noastră de a evalua în mod profesionist și constant instituțiile din întreaga țară. Lipsa mobilității echipelor de evaluatori a reprezentat o provocare reală, iar această donație va contribui semnificativ la depășirea acestei dificultăți.”

Autovehiculul a fost procurat cu suportul financiar al Uniunii Europene în cadrul proiectului „Moldova Assist: îmbunătățirea accesului la servicii publice de calitate și a coeziunii sociale”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de People in Need Moldova.