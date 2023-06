ÎMPREUNĂ PENTRU O SĂNĂTATE MAI BUNĂ

Luna mai a fost o lună plină de evenimente memorabile. Astfel, specialiștii, cât și voluntarii CSPT „Pro-Viață” Soroca au reușit să realizeze mai multe activități, specifice evenimentelor realizate la nivel național ca:

Săptămâna Mondiala de conștientizare a consumului de sare 2023

Perioada 15-21mai este considerată Săptămâna de conștientizare a consumului de sare, cu tema: „Uită de obiceul de a pune sare în bucatele gata!”

În fiecare an, Organizația Internațională privind Sarea organizează o „Săptămâna Mondială de Conștientizare a Sării” pentru a ajuta la creșterea gradului de conștientizare cu privire la efectele nocive ale consumului în exces a sării asupra sănătății. Ceea ce am reușit să facem și noi, specialiștii de la CSPT ,, Pro-Viața YK Soroca” în această săptămână și anume am venit cu mesaje pentru a ajuta la creșterea gradului de conștientizare cu privire la efectele nocive ale consumului în exces a sării asupra sănătății:

Conștientizarea și educarea cu privire la reducerea sării.

Accentuarea necesitatății urgente ca producătorii de alimente și băuturi să reducă cantitatea de sare din produse.