Îmbătrânește activ! Transforma îmbătrânirea într-o etapă a oportunităților și implicării!

Ministerul Muncii și Protecției Sociale a lansat ieri Programul de granturi mici în domeniul îmbătrânirii active, ediția 2026. La concurs pot participa organizaţiile necomerciale, care implementează proiecte şi iniţiative cu impact asupra promovării politicii din domeniul îmbătrânirii active la nivel naţional, regional şi local.

În acest an, după cum a declarat ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, programul va susține inițiative precum implicarea vârstnicilor în activități de voluntariat, dezvoltarea programelor comunitare, instruirea în utilizarea tehnologiilor digitale și crearea serviciilor pentru îmbătrânirea activă și sănătoasă. În acest scop, autoritățile au alocat o sumă totală de 1 milion de lei, iar dosarele pot fi depuse până pe data de 13 aprilie 2026. Durata maximă de implementare a inițiativelor este de șase luni.

Conform Biroului Național de Statistică, în Republica Moldova sunt 616,5 mii de persoane cu vârstele de peste 60 de ani, care reprezintă 25,9% din populația cu reședință obișnuită. Din acestea, aproximativ 371,4 mii sunt femei, iar circa 40 de mii au peste 80 de ani.