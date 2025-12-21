Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 22-28 decembrie 2025

Horoscop săptămânal Berbec: 22-28 decembrie 2025

Deși nu știi să „joci” de pe o poziție defensivă, sunt situații în care te lași ghidată de intuiție. Prima jumătate a săptămânii, în mare parte, va fi dedicată dezvoltării personale. Ai nevoie de reușite aici pentru a mai da un elan încrederii în sine. Weekendul se anunță încărcat cu tot feluri de sarcini administrative.

Horoscop săptămânal Taur: 22-28 decembrie 2025

Nu e întotdeauna despre tine. De prea multe ori ai senzația că cei din jur te controlează, iar firea suspicioasă te face să trăiești tot felul de ruminații. Atunci când vei simți că este momentul oportun, vei acționa într-o anumită direcție. Influența pe care o primești din partea astrelor te face ca în zilele următoare să alegi dintre totul sau nimic, mai ales în anumite relații.

Horoscop săptămânal Gemeni: 22-28 decembrie 2025

Această săptămână va fi dificilă din punct de vedere profesional. Ai de finalizat proiecte importante și vei fi concentrată exact pe ceea ce este de făcut. Indiferent de context, pentru tine este important să acționezi. Pui în balanță într-un mod eficient lucrurile astfel încât întotdeauna să obții ceea ce îți dorești și te împlinește emoțional.

Horoscop săptămânal Rac: 22-28 decembrie 2025

Ai tot mai multe obiective de îndeplinit și parcă timpul nu îți mai este suficient. Din păcate, de multe ori ești reticentă în fața unui „nou început”. La birou nimic nu pare să fie ușor de îndeplinit. Echipa nu mai este atât de închegată ca altădată și asta se vede clar în modul în care sunt îndeplinite obiectivele.

Horoscop săptămânal Leu: 22-28 decembrie 2025

În fiecare nouă zi ai programate activități de la care nu îți mai dorești să lipsești. Ai nevoie de interacțiune socială. Pentru tine, aceasta este „normalitatea” la care aveai nevoie să te întorci. Din punct de vedere profesional, lucrurile stagnează destul de mult. Ai făcut multe compromisuri în acest sens. Acum te simți blocată și nu mai poți ieși din zona de confort.

Horoscop săptămânal Fecioară: 22-28 decembrie 2025

Consideri că îți cunoști limitele, dar viața îți arată de multe ori contrariul. Sunt persoane care te scot destul de des din zona de confort și te provoacă să acționezi defensiv. Mișcarea lui Marte îți va insufla siguranță de sine, maturitate în acțiuni și acceptarea compromisului ca făcând parte din viața ta.

Horoscop săptămânal Balanță: 22-28 decembrie 2025

Succesul este de partea ta atâta timp cât rămâi persoana consecventă dintotdeauna. Cu toate astea, ești conștientă că ai mai pierdut din motivație din cauza eșecurilor de care ai avut parte. În zilele următoare lucrurile capătă un nou sens pentru tine. Te simți revigorată din punct de vedere psihic. Încrederea în sine își „reface” puterile.

Horoscop săptămânal Scorpion: 22-28 decembrie 2025

Abilitatea de a te conecta cât mai des și autentic la propriul sine te poate ajuta să scazi nivelul de stres pe care îl resimți zi de zi. Lipsa de educație emoțională și rigiditatea propriilor prejudecăți preluate de la părinți, și persoane de referință din viața ta, nu te lasă să vezi lucrurile dincolo de aparențe. Ajungi să îi rănești cu ușurință chiar și pe cei dragi.

Horoscop săptămânal Săgetător: 22-28 decembrie 2025

Simți că ești destul de tensionată din punct de vedere psihic și vei încerca să cauți ajutor la cei dragi. Unele persoane vor veni către tine și te vor ajuta să te regăsești, iar altele îți vor face mai mult rău. Atunci când alegi să vorbești despre ceea ce simți, asumă-ți că emoțiile sunt doar ale tale și nimeni nu le va înțelege cu adevărat.

Horoscop săptămânal Capricorn: 22-28 decembrie 2025

În perioada aceasta din an te simți mult mai melancolică decât de obicei. Ai nevoie să retrăiești în plan mental anumite evenimente din trecut. Sărbătorile sunt pentru tine o sursă de stres. Toată agitația din jur te face să fii mult prea anxioasă. Este de preferat să alegi să rămâi mai mult pe acasă. Faci multe excese, de toate felurile, iar mișcarea fizică este mereu amânată.

Horoscop săptămânal Vărsător: 22-28 decembrie 2025

Atunci când este necesar, adresează întrebările pe care le ai în minte. Nimic nu este mai confortabil decât a fi cât mai fi siguri de realitatea care ne înconjoară! Presupunerile ne duc spre locuri și drumuri greșite. În ceea ce privește modul în care te organizezi, ai nevoie să revizuiești anumite aspecte administrative pentru a evita să mai ajungi în impas.

Horoscop săptămânal Pești: 22-28 decembrie 2025

Este important să te îngrijești de limitele pe care le impui în raport cu cei din jur. Odată ce vei reuși să faci din propria stare de bine o prioritate, asta va veni de la sine. Oamenii cu care locuiești sub același acoperiș reprezintă catalizatorul fericirii tale. Alături de ei te simți în armonie și starea de bine pe care o resimți te ajută să faci ceea ce îți propui.

