Hai la hram în satul Gribova

Luni, 27 octombrie, începând cu ora 13:00, locuitorii satului Gribova și oaspeții localității sunt invitați să participe la sărbătoarea Hramului Satului. Programul va începe cu competiții sportive – șah, dame și tenis de masă, desfășurate între orele 13:00 și 14:00. Apoi, atmosfera va fi animată de un concert festiv cu participarea colectivelor locale. Vor fi aduse omagii familiilor cu nou-născuți, precum și felicitări familiilor care marchează 50 de ani de căsătorie, semn al dragostei și al continuității.

Invitata de onoare a evenimentului este Diamanta Paterău, care va oferi publicului un recital de suflet.