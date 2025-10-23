Viitorul are forță la Soroca, când este vorba despre luptele greco-romane

Recent, în raionul Criuleni a avut loc un turneu internațional la luptele greco-romane dotat cu Cupa „Forța Viitorului”, competiție la care au participat tineri luptătoti din Ucraina, România și Republica Moldova, inclusiv discipoli ai Școlii Sportive pentru Copii și Juniori din Soroca.

Sportivii noștri au obținut rezultate foarte ftumoase, revenind acasă cu nouă locuri premiante. Locul I și medaliile de aur au fost câștigate de Ilie Sochircă (categoria de greutate 19 kg., U7), Timofei Plitoc (29 kg., U7), pe locul II s-au situat Stanislav Oberneac (22 kg, U47) și Dumitru Gulca (54 kg.), care au intrat în posesia medaliei de argint, iar locul III și medaliile de argint au revenit lui Miron Pegza și Timur Braniște (27 kg., U9), Artiom Braniște (32 kg., U11), Damian Cetulean (54 kg.) și Ion Bujor (55 kg., U15). Bravo tinerilor luptători și antrenorilor lor!