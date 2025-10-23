Liceul Teoretic „Constantin Stere” a găzduit lansarea unui proiect ce unește tinerii din Soroca și Iași / VIDEO

Recent la Soroca a avut loc Conferința de lansare a proiectului ÎNVAȚĂ, DEZVOLTĂ-TE, FII REZILIENT! Proiect este unul Transfrontalier de Educație pentru Tinerii din România și Republica Moldova, fiind finanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului Interreg NEXT România – Republica Moldova 2021-2027.

Obiectivul principal al acestui proiect este îmbunătățirea accesului egal la servicii inclusive și de calitate în educație, formare profesională și învățare pe termen lung prin dezvoltarea unei infrastructuri accesibile, inclusiv prin stimularea rezilienței pentru educație și formare la distanță și online. Elevii de pe ambele maluri ale Prutului vor fi implicați în ateliere de muzică, dans, literatură și artă culinară.

Una dintre activitățile planificate este și „Festivalul Tineretului: Educație, Artă și Dialog Cultural” va promova creațiile și experiența tinerilor implicați în cadrul proiectului. Perioada de implementare a proiectului este de 14 luni, valoarea totală a proiectului este de 330 mii euro, dintre care 297 mii euro este grant, și 33 mii euro, contribuția proprie a proiectului. Partenerii sunt Asociația Iubire și Încredere din Iași, Asociația Obștească Soarta și Liceul Teoretic „Constantin Stere” din Soroca.

Evenimentul a fost transmis LIVE și poate fi privit integral pe pagina de Facebook a liceului.