Exercițiu practic de protecție civilă la SRL „Testor” din Soroca / GALERIE FOTO

Ieri, în incinta SRL „Testor” din municipiul Soroca s-a desfășurat o aplicație de protecție civilă cu tema „Activitatea Comisiei Situații Excepționale, a efectivului punctului de conducere și a formațiunilor de protecție civilă la lichidarea consecințelor unui incendiu de proporții”.

Exercițiul a fost organizat de Direcția Situații Excepționale a municipiului Soroca, cu implicarea pompierilor și salvatorilor din cadrul Unității de Salvatori și Pompieri Soroca. Scopul activității a fost perfecționarea deprinderilor practice ale angajaților și ale formațiunilor de protecție civilă în acțiunile de intervenție și coordonare în situații excepționale.

Conform scenariului, a fost declanșată alarma de incendiu, iar angajații s-au evacuat rapid către un loc sigur. Formațiunile de protecție civilă au cercetat zona afectată, au identificat victimele și le-au acordat primul ajutor până la sosirea ambulanței.

Participanții au avut ocazia să exerseze utilizarea stingătoarelor de incendiu și să învețe reguli practice de prevenire și reacție în caz de urgență.

Astfel de aplicații sunt organizate periodic în cadrul obiectivelor economice din raion, pentru a dezvolta cultura securității și a forma comportamente corecte în situații de risc. Direcția Situații Excepționale Soroca subliniază importanța pregătirii practice a colectivelor de muncă și a colaborării dintre instituții pentru un răspuns eficient în caz de urgență.

Ofițer superior al Serviciului Prevenție al DSE mun.Soroca locotenent-major al s/intern Bruma Mihaela