Grupul de Acțiune Locală „Lunca Răutului” a atras investiții de peste 7,5 milioane lei și se extinde cu noi localități

La Florești, ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), Ludmila Catlabuga, a avut o întrevedere cu membrii Grupului de Acțiune Locală (GAL) „Lunca Răutului”, o structură de cooperare comunitară ce reunește 24 de localități și aproximativ 19 mii de localnici, transmite moldpres.md

În cadrul discuțiilor, a fost evidențiată intenția de extindere a GAL-ului prin aderarea a încă trei primării, fapt ce ar consolida și mai mult procesul de dezvoltare rurală participativă în raionul Florești.

Din 2022 până în prezent, GAL „Lunca Răutului” a reușit să atragă investiții de peste 7,5 milioane de lei, finanțând 76 de proiecte prin programele LEADER.

„Acestea au vizat modernizarea infrastructurii locale, susținerea antreprenoriatului și a peste 40 de afaceri mici și mijlocii, inițiative culturale și sociale, instruiri pentru tineri și femei. Impactul proiectelor este vizibil prin crearea de locuri de muncă, stimularea implicării civice a tinerilor și consolidarea comunităților locale”, explică MAIA.

GAL-ul colaborează activ cu instituții educaționale, organizații locale și alte grupuri de acțiune din țară, promovând tradițiile, identitatea culturală și spiritul comunitar. În prezent, „Lunca Răutului” acoperă deja 40% din teritoriul raionului Florești, iar prin extindere își propune să devină un model de dezvoltare rurală prin parteneriat și cooperare locală.

Ludmila Catlabuga a apreciat eforturile depuse de membrii GAL, subliniind că abordarea LEADER rămâne un instrument-cheie pentru dezvoltarea rurală sustenabilă, atragerea de resurse și consolidarea comunităților.