Grupare care acționa în numele lui „Kitaeț”, destructurată. Trei persoane au fost reținute

Trei persoane care se prezentau în numele hoțului în lege „Kitaeț” au fost reținute, fiind implicate într-un caz de șantaj pe teritoriul Republicii Moldova. Potrivit Inspectoratului General al Poliției (IGP), suspecții ar fi estorcat de la un bărbat suma de 12.5 mii de euro, pentru o datorie pretinsă, și l-au deposedat de un automobil Mercedes E-Class.

Figuranții au obținut 40 de mii de lei din suma pretinsă. Polițiștii au reușit să intervină la timp și au împiedicat transmiterea restului banilor, reținându-l în flagrant delict pe unul dintre bănuiți. Ulterior, ceilalți doi membri ai grupării au fost arestați în baza probelor acumulate.

Oamenii legii au efectuat percheziții la suspecți, ridicând telefoane mobile, un act de identitate românesc cu semne de falsificare, bani – 36 de mii de lei și două automobile, un Opel Astra și un Lexus.

Cei trei bărbați, cu vârste de 21, 29 și 33 de ani, sunt cercetați penal pentru crearea sau conducerea unei organizații criminale. Dacă vor fi găsiți vinovați, riscă închisoare de la 7 la 10 ani, cu amendă în mărime de până la 117.5 mii de lei.

Investigațiile continuă pentru identificarea și pedepsirea altor membri ai grupului criminal.

sursa: moldova1.md