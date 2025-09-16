Nova Post a lansat livrările între Moldova și țările europene în care compania activează

Compania logistică „Nova Post” și-a extins serviciile internaționale pentru clienții din Moldova. Acum aceștia pot expedia și primi colete nu doar din Ucraina și România, ci și din alte 14 state europene în care compania este deja prezentă. Termenul de livrare între țări începe de la două zile, iar expedierea coletelor se face pe cale aeriană.

În țările europene unde Nova Post oferă servicii, livrarea se realizează la oficii, prin curier la adresă, în poștomate sau la punctele de ridicare. Costul livrării depinde de greutatea coletului și de distanța dintre țări. Țările disponibile pentru livrare sunt: Polonia, Lituania, Letonia, Cehia, Estonia, Germania, Austria, Slovacia, Ungaria, Spania, Italia, Olanda, Franța și Marea Britanie.

De exemplu, livrarea unui colet de 2 kg din Moldova în Germania costă 565 de lei (29 de euro), de indiferent dacă este expediat din oficiu sau prin curier. În această sumă sunt incluse atât preluarea coletului de la adresă din Moldova, cât și livrarea la adresa destinatarului din Europa. Expedierea unui colet de 2 kg dintr-un oficiu din Spania către un oficiu din Moldova costă 331 de lei (17 euro), iar în cazul livrării prin curier la adresă – plus 78 de lei (4 euro).

Expedierile internaționale pot fi efectuate atât din oficii, cât și direct de la adresa expeditorului, prin curierul care poate fi solicitat la numărul 022 855 969. De asemenea, Nova Post asigură gratuit toate expedierile cu valoar declarată de până la 500 de lei.

„Ne dorim ca livrarea internațională în Moldova să fie la fel de simplă ca expedierea unui colet într-un oraș vecin. Aceasta este misiunea noastră. De aceea extindem posibilitățile și acum clienții din Moldova pot expedia cu ușurință colete în țările Europei – rapid, sigur și fără complicații”, a declarat Volodâmâr Popereșniuk, cofondator Nova Post.

Mai multe informații despre livrările dintre Moldova și țările europene, lista bunurilor interzise și tarifele aplicabile pot fi consultate pe site-ul companiei url.novapost.com.