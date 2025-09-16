Lilian Popescu este noul selecționer al echipei naționale de fotbal a Republicii Moldova

La 5 zile după demisia lui Sergiu Cleșcenco, Comitetul Executiv al Federației Moldovenești de Fotbal a aprobat, cu unanimitate de voturi, candidatura antrenorului de 51 de ani.

În următoarele două luni, Popescu va conduce echipa națională de pe banjca ei tehnică în 4 meciuri: amicalul cu România, programat a se juca la București în data de 9 octombrie, și în cele 3 partide rămase de disputat din preliminariile Campionatului Mondial din anul 2026. Pe 14 octombrie, „tricolorii” vor juca în deplasare cu Estonia, pe 13 noiembrie – acasă, cu Italia, iar pe 16 noiembrie, pe teren neutru – meciul din deplasare în compania Israelului.

Lilian Popescu este unul dintre cei mai de succes antrenori din fotbalul moldovenesc. A pregătit cele mai puternice echipe din țară, printre care Sheriff Tiraspol, Petrocub Hâncești și Zimbru Chișinău. Cu gruparea tiraspoleană a cucerit Supercupa Moldovei în 2015. Doi ani mai târziu, Popescu a preluat formația hânceșteană și a tranformat-o într-o adevărată forță în fotbalul autohton.

Cu Lilian Popescu la timonă, Petrocub a jucat contant în preliminariile cupelor europene inter-cluburi, iar în 2020 a cucerit Cupa Moldovei. În 2023 Popescu a contribuit la revenirea formației Zimbru Chișinău în tururile preliminare ale cupelor europene, iar un an mai târziu, „galben-verzii” s-au calificat în finala Cupei, pe care au pierdut-o însă cu 1:3 în fața „leilor” hânceșteni.

În 2014, Lilian Popescu a fost desemnat cel mai bun antrenor al anului. Atunci, se afla pe banca defunctei Veris Chișinău.

