Frontiera polono-belarusă va continua să fie închisă pe termen nedeterminat, a anunțat Ministerul polonez de Interne, într-un comunicat de presă. Sursa notează că decizia a fost luată în contextul tensiunilor sporite dintre Varșovia și Minsk și este dictată de preocupările legate de siguranța cetățenilor polonezi.

Autoritățile de la Varșovia precizează că închiderea frontierei nu este limitată la durata exercițiilor militare ruso-belaruse „Zapad 2025”, ci va rămâne în vigoare până când granița va fi considerată complet securizată, pe baza informațiilor furnizate de serviciile de securitate.

Pe 12 septembrie, autoritățile poloneze au decis închiderea temporară a tuturor punctelor de trecere terestră cu Belarus. Atunci, Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a atenționat cetățenii moldoveni care intenționează să tranziteze frontiera dintre Polonia și Belarus că toate punctele de trecere terestră vor fi închise începând cu 12 septembrie, ora 00:00. MAE a subliniat că decizia aparține autorităților poloneze și vizează suspendarea traficului pe termen nedeterminat la frontiera polono-belarusă.

Totodată, pe 11 septembrie, Polonia a introdus și restricții privind traficul aerian de-a lungul granițelor sale estice cu Belarus și Ucraina, în contextul riscurilor de securitate crescute.

Guvernul polonez recunoaște că suspendarea traficului de frontieră reprezintă o provocare pentru transportatori, care vor fi nevoiți să utilizeze punctele de trecere din Lituania. Totodată, executivul de la Varșovia promite să reducă impactul economic asupra antreprenorilor și anunță că va evalua pierderile generate, urmând să decidă ulterior dacă vor fi acordate măsuri de sprijin pentru sectoarele afectate.

