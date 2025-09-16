Peste 14.600 solicitări de urgență medicală au fost înregistrate în perioada 8–14 septembrie 2025

În perioada 8-14 septembrie curent, Dispeceratul comun de urgență al IMSP CNAMUP a înregistrat 14608 solicitări, inclusiv 2162 la copii. Din numărul total de solicitări 448 au fost inutile, care nu corespund criteriilor de urgențe medico-chirurgicale. După acordarea asistenței medicale urgente la etapa de prespital 5978 pacienți, dintre care 1318 copii au fost transportați la spitalele din țară.

Pe parcursul săptămânii, Serviciul de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească a fost solicitat pentru pacienții cu următoarele urgențe: 3100 cardiovasculare, dintre care 42 cu sindrom coronarian acut; urmate de 1950 patologii neurologice, inclusiv 197 cu accidente vasculare cerebrale; 1828 afecțiuni respiratorii și 1571 urgențe traumatologice.

În perioada de raportare, echipele AMU au intervenit la 81 accidente rutiere, în urma cărora au avut de suferit 101. După acordarea asistenței medicale urgente prespitalicești 80 pacienți, dintre care 15 copii, au fost transportați la spital pentru tratament specializat.

Totodată, au fost recepționate 71 apeluri pentru persoanele cu urgențe generate de agenții fizici, chimici și de mediu, printre care 45 mușcături de animale/înțepături de insecte și 24 combustii. De asemenea, au fost înregistrate 44 solicitări pe motivul urgențelor toxice, printre care 21 cu medicamente, 11 cu alcool, 4 cu droguri și 1 cu monoxid de carbon.