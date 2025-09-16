Fiscul a blocat conturile bancare ale Irinei Vlah și ale doi activiști

De către

Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a blocat fondurile și resursele economice ale Irinei Vlah, președinta Partidului politic Inima Moldovei.

Măsuri similare au fost luate în cazul lui Veaceslav Valico și Dmitri Buimistru. Deciziile au fost publicate astăzi în Monitorul Oficial.

Potrivit ordinelor emise de directoarea SFS, Olga Golban, fondurile Irinei Vlah și ale lui Veaceslav Valico au fost blocate în câte cinci conturi bancare, deschise la mai multe instituții financiare din Republica Moldova.

În cazul lui Dmitri Buimistru, măsura vizează blocarea sumelor din patru conturi, precum și suspendarea oricăror tranzacții legate de un apartament aflat în proprietatea acestuia.

sursa: ipn.md