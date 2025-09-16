Fiscul a blocat conturile bancare ale Irinei Vlah și ale doi activiști

De către
OdN
-
0
20

Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a blocat fondurile și resursele economice ale Irinei Vlah, președinta Partidului politic Inima Moldovei.

Măsuri similare au fost luate în cazul lui Veaceslav Valico și Dmitri Buimistru. Deciziile au fost publicate astăzi în Monitorul Oficial.

Potrivit ordinelor emise de directoarea SFS, Olga Golban, fondurile Irinei Vlah și ale lui Veaceslav Valico au fost blocate în câte cinci conturi bancare, deschise la mai multe instituții financiare din Republica Moldova.

În cazul lui Dmitri Buimistru, măsura vizează blocarea sumelor din patru conturi, precum și suspendarea oricăror tranzacții legate de un apartament aflat în proprietatea acestuia.

sursa: ipn.md


  • ETICHETE
  • EC
Articolul precedentElevii Școlii Profesionale din Soroca au învățat cum să combată stereotipurile și discriminarea / GALERIE FOTO
Articolul următorPeste 14.600 solicitări de urgență medicală au fost înregistrate în perioada 8–14 septembrie 2025
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.