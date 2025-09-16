Elevii Școlii Profesionale din Soroca au învățat cum să combată stereotipurile și discriminarea / GALERIE FOTO

Elevii Școlii Profesionale din Soroca au participat recent la o sesiune de informare cu tema „Egalitatea de gen și accesul la justiție”. Activitatea a avut drept scop promovarea drepturilor egale pentru toți cetățenii, indiferent de gen, și încurajarea unei culturi a respectului și incluziunii în rândul tinerilor.

Varvara Pereteatcu, reprezentanta Centrului de Resurse pentru Tineri și Femei DACIA, le-a vorbit elevilor despre ce înseamnă egalitatea de gen și cum este aceasta garantată prin lege. Totodată, au fost abordate subiecte precum stereotipurile și prejudecățile care afectează echilibrul dintre femei și bărbați, modalitățile prin care tinerii pot contribui la construirea unei societăți echitabile, dar și accesul la justiție și importanța cunoașterii propriilor drepturi.

Elevii au fost implicați activ în discuții și exerciții interactive. Ei au analizat studii de caz, au adresat întrebări și și-au exprimat opiniile despre situații de discriminare sau nedreptate. Activitatea le-a oferit șansa să reflecteze asupra rolului lor în societate și să descopere soluții practice prin care pot promova echitatea.

Astfel de inițiative demonstrează că Școala Profesională din Soroca nu se limitează doar la formarea profesională a elevilor, ci pune accent și pe educația lor civică. Prin aceste acțiuni, instituția își reafirmă angajamentul de a pregăti cetățeni activi, informați și responsabili, capabili să contribuie la dezvoltarea unei societăți bazate pe respect și justiție.