Decis: Grigore Bucataru numit în altă funcție, Anatol Rudei devine șef interimar al Secției Cultură și Turism Soroca

La ședința Consiliului Raional Soroca de astăzi, din cele 27 de proiecte de pe ordinea de zi, trei țin de Secția Cultură și Turism Soroca și Instituția Publică Palatul de Cultură din Soroca. Astfel majoritatea consilierilor au decis să înceteze mandatul lui Grigore Bucataru, în funcție de Șef al Secției Cultură și Turism Soroca, după ce acesta a depus o cerere de demisie din proprie inițiativă.

În locul său a fost numit interimar din 21 octombrie Anatol Rudei, până la organizarea unui concurs de către Consiliul Raional Soroca și desemnarea câștigătorului. Totodată aleșii au decis să creeze Instituția Publică Palatul de Cultură din Soroca, unde Grigore Bucataru a fost numit șef interimar. Autoritățile au instituit și o Comisie de concurs pentru funcția de director al instituției Publice „Palatul de Cultură din Soroca”, din care fac parte Elena Caun – consilier raional, președinta comisiei de concurs; Mihail Ojog – consilier raional; Denis Ginga – reprezentant al Ministerului Culturii; Marina Omelcenco – specialistă a Secției Cultură și Turism Soroca și Simion Lungu – reprezentant al societății civile.

Amintim că astăzi consilierii raionali s-au reunit în cadrul unei ședințe ordinare a Consiliului Raional, având pe ordinea subiecte ce vizează administrația publică locală, investițiile, serviciile publice și activitatea instituțiilor raionale.

