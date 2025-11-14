Zece vaci care pășteau pe terenul unui fermier au ajuns la abator „ca despăgubire” pentru că i-au mâncat lucerna

Un agricultor din raionul Drochia a fost condamnat pentru furtul a zece bovine, după ce instanța a stabilit că animalele au fost sustrase de pe terenul unui fermier și vândute ulterior la un abator din municipiul Bălți. Sentința a fost pronunțată la 11 noiembrie 2025 de către Judecătoria Drochia, sediul central.

Potrivit actelor din dosar, în noaptea de 13 spre 14 februarie 2024, inculpatul a depistat zece bovine pe terenurile sale cultivate cu lucernă, situate în apropierea satului Popeștii de Sus. În loc să anunțe autoritățile, bărbatul a decis să închidă animalele în grajdul propriu și ulterior le-a vândut unui intermediar. Prejudiciul estimat de instanță este de 60.000 de lei.

În timpul procesului, inculpatul și-a recunoscut vina și a declarat că intenționa „să recupereze pierderea provocată de distrugerea terenului de lucernă”. El a mai afirmat că a încercat să se împace cu partea vătămată, însă fără rezultat.

Cazul a fost examinat în procedură simplificată, după ce inculpatul a solicitat judecarea cauzei în baza probelor administrate în faza urmăririi penale. Instanța a confirmat că vinovăția sa a fost demonstrată prin ansamblul de dovezi – declarațiile părții vătămate, mărturiile a doi martori și actele de la abatorul unde au fost sacrificate animalele.

În registrul de înregistrare a cărnii al întreprinderii verificate s-au găsit mențiuni despre șase bovine sacrificate în perioada 12 februarie – 4 martie 2024, fără crotalii, ceea ce a întărit concluziile anchetatorilor.

Instanța a stabilit că fapta constituie furt conform art. 186 alin. (1) Cod Penal, calificată drept infracțiune ușoară. Ținând cont de recunoașterea vinovăției, căința sinceră și faptul că inculpatul are copii minori la întreținere, judecătorul a decis aplicarea unei amenzi de 25.000 lei (500 unități convenționale), cu posibilitatea de a achita jumătate din sumă în termen de trei zile de la rămânerea definitivă a sentinței.

Partea vătămată a solicitat despăgubiri de peste 250.000 lei, invocând pierderea efectivă a animalelor și venitul ratat din subvenții. Instanța a admis doar prejudiciul material direct de 60.000 lei, respingând restul cererii ca neîntemeiată, din lipsă de probe concludente.

Pretențiile privind prejudiciul moral de 20.000 lei urmează a fi examinate separat, conform dispoziției finale a instanței. Judecătoria a subliniat în motivare că pedeapsa are rol de reeducare și de prevenire a altor fapte similare, subliniind că inculpatul „nu prezintă pericol social” și că scopul sancțiunii este de a restabili echitatea socială.