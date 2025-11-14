Interesele din spatele scandalurilor de la TRM

Compania de stat Teleradio-Moldova, pe scurt – TRM, care deține televiziunile Moldova 1, Moldova 2, patru posturi de radio, dar și studioul de producție „Telefilm Chișinău” este o instituție cu aproximativ 600 de angajați și un buget anual de circa 200 de milioane de lei, în mare parte, bani publici. Din decembrie 2021, aceasta are o nouă conducere, care în scurt timp de la instalarea în fruntea instituției, a stârnit, printr-o serie de acțiuni, un val de nemulțumiri printre angajați, scrie cusens.md. Au urmat mai multe scandaluri, concedieri și procese de judecată de restabilire în funcții și suspiciuni de gestionare proastă a banului public. De cealaltă parte, directorul general al instituției se apără pe el și adjuncții lui și dă asigurări că nu se încalcă legea. Detalii, în anchetă.

Fostă angajată a TRM: Însoțindu-l pe directorul general în deplasări oficiale, eram martoră oculară a momentului în care cardul corporativ era utilizat pentru achiziții în duty-free sau în alte magazine. Reporter: Ce cumpăra față de dumneavoastră directorul general? Ce tip de produse? Fostă angajată a TRM: Tot felul de bomboane, nucușoare. Ce-și dorea, aceea își cumpăra omul, inclusiv, achitarea cinelor de pe cardul corporativ, alcool, bomboane de calitate înaltă, care ar fi putut să fie ca și cadou de reprezentanță, doar că era luat în drum spre casă. Adică, nu era în direcția țării în care plecam, dar spre casă.

Femeia din imagini a acceptat să vorbească doar dacă îi protejăm identitatea. Este o fostă subalternă a lui Vladimir Țurcanu, directorul general al Companiei Teleradio-Moldova, care este o instituție finanțată, în mare parte, din banii statului. Era responsabilă, între altele, de organizarea deplasărilor peste hotare ale lui Țurcanu.

Fostă angajată a TRM: Am avut situații în care am primit indicația de a realiza anumite demersuri pentru deplasări. Pe lângă faptul că nu erau planificate, pentru că, ok, se întâmplă câteodată că apar evenimente importante, dar erau deplasări de interes personal, folosindu-se resursele companiei. La cardul corporativ are acces doar directorul general. Din câte îmi amintesc, este și pe numele acestuia. Orice achitare este nevoie să fie autorizată. Nu poți, pur și simplu, să folosești cardul corporativ. Ulterior, primeam de la directoarea financiară lista, niște bonuri pe care trebuia să le argumentez cumva, să le încadrez fie într-o deplasare, fie în alta, fie într-un eveniment, fie în altul, într-o anumită categorie de cheltuieli. Și atunci primeam bonurile astea cu întrebarea: „Pentru ce s-au cheltuit?”. Post factum și indicația: ,,Adaugă la cheltuieli de reprezentanță”. Într-un moment am primit o colecție întreagă de bonuri care urma să fie cumva argumentată, iar eu cunoscând care este, de fapt, destinația finală a acestor produse achiziționate, am refuzat în nenumărate rânduri să o fac.

Coincidență sau nu, dar în ultimii patru ani, de când în fruntea instituției se află Vladimir Țurcanu, cheltuielile de protocol au depășit aproape de fiecare dată bugetul prevăzut la început de an. Sumele au fost majorate, mai puțin în 2024, prin rectificări ale planului de finanțare. În 2022 – de la 39,8 mii lei la 100 de mii de lei, în 2023 – de la 119,8 mii lei la 1,3 milioane de lei. În 2024 – din cei 280 de mii de lei prevăzuți, s-au cheltuit 185,7 mii lei, iar în 2025 – deși au fost planificați 150 de mii de lei, în primele șase luni ale anului, s-au cheltuit, deja, 165,3 mii lei. De asemenea, mai mulți foști sau actuali angajați ai instituției vorbesc despre un comportament nepotrivit al directorului general la locul de muncă. Acest fapt se reflectă și în numărul de plângeri în instanța de judecată împotriva Companiei Teleradio-Moldova în ultimii patru ani.

MIRCEA SURDU, directorul Departamentului „TeleFilm Chişinău” din cadrul TRM: Multstimatul director general Țurcanu se judecă cu noi. Tot serviciul juridic al companiei acum este antrenat în procese cu noi, angajații companiei. Noi ne judecăm plătind avocatul din banii noștri, mergând din timpul nostru.

Mai exact, 13 angajați ai TRM au dat în judecată instituția publică. Unii dintre ei s-au plâns că ar fi fost eliberați nelegitim din serviciu. Printre ei, Oxana Busuioc-Toma, fosta șefă a Serviciului resurse umane, care a fost concediată la câteva luni de la numirea în funcție a lui Vladimir Țurcanu. Femeia a declarat în instanță că a fost demisă, în opinia ei, inclusiv, pentru că nu a ,,îndeplinit indicațiile ilegale ale directorului general privind eliberarea din funcție pe criterii politice și de altă natură a unor angajați nedoriți și incomozi acestuia”. Prima instanță i-a dat câștig de cauză pentru că a fost concediată din cauza unor sancțiuni disciplinare nefondate și a restabilit-o în funcție, obligând Compania Teleradio-Moldova să-i achite peste 100 de mii de lei sub formă de despăgubiri, prejudiciu moral și compensarea cheltuielilor de judecată. Și fostul ombudsman al instituției, Carmelia Albu, a dat în judecată instituția pentru o serie de abuzuri, printre care: intimidări, sancțiuni disciplinare, neachitarea la timp a salariului, dar și concedierea neîntemeiată. În instanță, aceasta a declarat că, odată cu numirea lui Vladimir Țurcanu în funcția de director general, acesta „a dezlănțuit o campanie de hărțuire și intimidare în rândurile angajaților, inclusiv și în privința ei”, creându-i ,,impedimente în exercitarea atribuțiilor de ombudsman”. Instanța i-a dat și ei, parțial, câștig de cauză, obligând instituția să-i achite salariul pe o perioadă de nouă luni și prejudiciu moral de 20 de mii de lei. Hotărârea primei instanțe a fost atacată cu apel.

Iar Eugeniu Popovici, regizorul principal al TeleFilm-Chișinău, un departament din cadrul Teleradio-Moldova, ne spune că a fost sancționat disciplinar pentru o postare pe rețelele sociale.

EUGENIU POPOVICI, regizor, Departamentului „TeleFilm Chişinău” din cadrul TRM: Postarea a venit ca reacție la un rebranding care s-a făcut la Moldova 1 și Moldova 2. În postarea la care m-am referit eu a venit după doi ani de la ultimul rebranding, ultima schimbare de logo-uri. Este irosire de bani inutilă, mai ales că nu este nevoie de făcut asta atât de des. Au urmat niște somații să șterg postarea, să dau explicații referitor la ceea ce am scris ca, ulterior, să fiu sancționat.

Eugeniu Popovici a contestat în judecată sancțiunea disciplinară sub formă de mustrare, iar instanța i-a dat câștig de cauză, obligând instituția publică să anuleze pedeapsa și să-i achite 20 de mii de lei prejudiciu moral.

EUGENIU POPOVICI, regizor, Departamentului „TeleFilm Chişinău” din cadrul TRM: Noi facem o muncă creativă și este foarte importantă atmosfera din jur să fie una în care să poți crea. Evident, chestiile astea, răfuielile astea sau neînțelegerile care duc până la judecată pe mine, personal, dar probabil și pe colegi, ne afectează pentru că nu poți fi la fel de creativ, să dai randament înainte de toate.

Și alți foști sau actuali angajați cu care am reușit să vorbim ne spun despre o atmosferă ostilă la locul de muncă.

Fostă angajată a TRM: Este un mediu foarte toxic. Nu este un mediu profesionist sau propice dezvoltării celor care nu urmează să facă așa cum li se spune, celor care pun la îndoială ordinele, celor care, cum mi-a spus directorul general, gândesc: „Nu gândi, pentru că pentru tine este cine să gândească în această companie. Tu fă!”. MARIAN OLARI, fost șef al Serviciului publicitate și vânzări al TRM: A durat vreo cinci minute discuția, după care Țurcanu a zis: „Eu o să o fac singur, nu am nevoie de sfatul vostru”. În interiorul companiei nu a fost o comunicare internă și asta poate să o confirme toți care sunt în comitetul managerial și sunt procese-verbale în privința la asta. MIRCEA SURDU, directorul Departamentului „TeleFilm Chişinău” din cadrul TRM: În cazul meu, de exemplu, el trebuia să mă evalueze. M-am autoevaluat și el m-a evaluat, și am primit nota maximă. Când am ajuns la salariu, pentru că nu am fost băiat ascultător, cum spune domnul Țurcanu că: „Prea mult vorbiți”, nu mi s-a dat salariu. Am încercat să întreb de ce nu mi s-a dat salariul maxim: „Eu decid. Eu, Dumnezeu, decid. Eu, Măria mea, decid”.

Până la numirea sa în funcția de director general al Teleradio-Moldova, Vladimir Țurcanu a lucrat, de-a lungul timpului, pentru mai multe instituții de presă, iar în perioada 2006-2008 a fost membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului. În 2012 devine consilier și purtător de cuvânt al președintelui de atunci al țării, Nicolae Timofti, iar în 2019 se lansează în politică, în fruntea Partidului Popular Românesc, funcție pe care o deține mai puțin de jumătate de an. Ulterior, devine prim-vicepreședinte al Partidului Unității Naționale, formațiune din care pleacă opt luni mai târziu. Vladimir Țurcanu a acceptat să ne răspundă la întrebări și ne-a primit în biroul său de la etajul cinci al blocului administrativ al Teleradio-Moldova.

Reporter: În ultima perioadă și pe durata mandatului dvs. au fost mai multe scandaluri publice ce țin activitatea TRM. Cum explicați aceste scandaluri? VLADIMIR ȚURCANU, directorul general al TRM: Prima explicație ar fi rezistența din sistem. Avem oameni în instituție care n-au privit cu ochi buni reformele pe care le-am inițiat în urmă cu trei ani și jumătate, care s-au opus, care au avut ce pierde, influență, de exemplu, și alte avantaje pe care le-au avut înainte. Reporter: Teleradio-Moldova deține un card corporativ? VLADIMIR ȚURCANU, directorul general al TRM: Da. Reporter: Pe cine este făcut acest card corporativ? VLADIMIR ȚURCANU, directorul general al TRM: Pe Țurcanu Vladimir, subsemnatul. Reporter: Ați folosit vreodată cardul corporativ pentru cheltuieli personale? VLADIMIR ȚURCANU, directorul general al TRM: Niciodată. Reporter: Am intrat în posesia unor bonuri de plată, făcute cu cardul corporativ, care conțin produse care nu se atribuie cheltuielilor de protocol. VLADIMIR ȚURCANU, directorul general al TRM: Cum ar fi, de exemplu? Reporter: Jeleuri, nucușoare, alcool în cantități mari. VLADIMIR ȚURCANU, directorul general al TRM: Alcool în cantități mari nu poate să existe, pentru că noi avem achiziții de asemenea fel pentru protocol. Produsele despre care ne-ați informat dumneavoastră, de asemenea, pot fi pentru protocol. Reporter: De exemplu, acest bon. VLADIMIR ȚURCANU, directorul general al TRM: Da, asta este un screenshot care a apărut în presă și care a fost o plată făcută înainte de o deplasare de-a mea. Reporter: Un alt bon este de la o deplasare de-a dvs. la Geneva. VLADIMIR ȚURCANU, directorul general al TRM: Da. Reporter: Nu sunt indicate produsele. Este un bon de la hotelul în care ați fost cazat. Este vorba despre 177 de franci elvețieni. Pentru ce au fost cheltuiți acești bani? VLADIMIR ȚURCANU, directorul general al TRM: Nu știu, trebuie să verific. Putea fi o întâlnire de afaceri.

De-a lungul mandatului său, Vladimir Țurcanu a avut mai mulți directori adjuncți. Cel mai mult s-au menținut în fotolii: Corneliu Durnescu, care a activat din decembrie 2021 până în martie 2025, Cornel Ciobanu, fiind în această funcție din 2022 până în prezent și Andrei Zapșa – din noiembrie 2023 până în prezent. Durnescu a fost responsabil de posturile publice de televiziune, Ciobanu – de radiouri, iar Zapșa – de dezvoltarea instituției. Șefii TRM ridică și salarii generoase, de zeci de mii de lei lunar, conform ultimelor declarații de avere și interese personale. Dacă Durnescu și Ciobanu au mai lucrat, anterior, în instituții de presă, în calitate de reporteri, producători sau redactori-șefi, atunci Andrei Zapșa are o experiență modestă în domeniul mass-media, fiind în 2012 angajat timp de doar 30 de zile în funcția de secretar al TRM. Până să ajungă șef pe dezvoltare la Teleradio-Moldova, Andrei Zapșa, care are 29 de ani, a predat la mai multe instituții de învățământ mediu și superior din Chișinău. A fost o perioadă scurtă inspector fiscal și director comercial la o companie.

Peste un an de la numirea sa în funcție, logodnica lui Andrei Zapșa, Adriana Bancu, care între timp i-a devenit soție, a fost angajată în funcția de directoare a departamentului de producție multimedia pentru copii și ridică un salariu lunar de peste 25 de mii de lei, deși nu are experiență de manager și nu a lucrat în vreo instituție de presă. Anterior, aceasta a fost casieră la o casă de amanet și a lucrat la o agenție de turism din Moldova.

Reporter: Din informațiile pe care le deținem, doamna Zapșa nu are experiență în domeniul televiziunii. De asta și vă întrebăm, după ce competențe. VLADIMIR ȚURCANU, directorul general al TRM: Nici eu nu aveam o experiență în domeniul administrării foarte mare. Ce am putut constata este că dumneaei este un bun manager, iar emisiunile sunt făcute de jurnaliști acolo. Și avem diferite situații în care nu neapărat jurnaliștii conduc anumite grupuri de jurnaliști. Este vorba despre competențe legate de management, de administrare și așa mai departe.

După interviul cu Vladimir Țurcanu, am încercat să vorbim, totuși, și cu adjunctul acestuia, Andrei Zapșa.

VLADIMIR ȚURCANU, directorul general al TRM: Doamnă, dumneavoastră ați venit să faceți interviu cu mine. Pentru alte interviuri ne informați suplimentar. ANDREI ZAPȘA, director general adjunct al TRM: Noi suntem super în regulă să discutăm cu dumneavoastră. Sunteți colegii noștri pe care îi respectăm foarte mult. Știți că publicăm și investigațiile dumneavoastră, când ele reprezintă interes, dar este bine să ne putem planifica și noi agenda.

Ulterior, am transmis și o solicitare oficială către TRM pentru a stabili ziua și ora interviului, dar am primit refuz. Motivul: ,,Compania Teleradio-Moldova este în imposibilitate să solicite angajaților acordarea interviurilor în format video, în fața camerei de luat vederi, deoarece acest fapt contravine prevederilor actelor normative”.

Show-ul televizat „Revelionul European 2024”, difuzat de postul public de televiziune Moldova 1, a durat trei ore și 30 de minute și a costat Compania Teleradio-Moldova 1,9 milioane de lei. Un rol cheie în organizarea acestuia l-a avut cel de-al doilea adjunct al lui Țurcanu, Corneliu Durnescu.

CORNELIU DURNESCU, ex-director general adjunct al TRM: Ideea a fost a mea să facem Revelion în direct, ceea ce nu s-a făcut niciodată. Au fost transmisiuni din piață, dar în direct, în timp real, nu s-a făcut. Pentru mine, ca director de televiziune și ca producător de televiziune cu experiență de 30 de ani, a fost acest proiect foarte important. Important pentru orgoliul de profesionist.

Pe 23 februarie 2024, Consiliul de Supraveghere și Dezvoltare al TRM a solicitat conducerii instituției să-i fie prezentat, în termen de zece zile, un raport financiar detaliat despre modul în care au fost cheltuiți banii pentru „Revelionul European 2024”. Peste aproape o lună, la ședința Consiliului din 18 martie 2024, Vladimir Țurcanu a prezentat un raport sumar, de nici o pagină.

VLADIMIR ȚURCANU, directorul general al TRM: Stimate domnule președinte, onorat Consiliu, ați recepționat raportul financiar pe care departamentul nostru financiar l-a elaborat pentru ca să vi se pună la dispoziție. CORNELIU POPOVICI, membru al Consiliului de Supraveghere şi Dezvoltare al TRM: Eu nu văd aici un raport. Uitați-vă, este un tabel pe o treime din pagină. Nu este raport financiar privind emisiunea realizată. Trebuie să fie prezentate informații detaliate. Vreau să mă refer la chestia respectivă cu achizițiile. Mă miră faptul că 1,9 milioane [de lei] și mai mult, practic, au fost negociate sumele respective de către anumite persoane. ARCADIE GHERASIM, președintele Consiliului de Supraveghere şi Dezvoltare al TRM: Pe mine mă interesează cât de eficient au fost folosiți acești bani. Asta este. Mă interesează dacă nu cumva s-au plătit bani prea mulți pentru servicii slabe. CORNELIU DURNESCU, director general adjunct al TRM (2021-2025): Este vorba despre noaptea de Revelion, este vorba de emisie în direct și cred că dumneavoastră cunoașteți, la sigur domnul Stanciu cunoaște, că companiile din acest domeniu în noaptea de Revelion dau prețuri duble.

La un an și jumătate distanță, președintele Consiliului de Supraveghere și Dezvoltare, Arcadie Gherasim, ne dă asigurări că achizițiile s-au făcut în conformitate cu legea.

ARCADIE GHERASIM, președintele Consiliului de Supraveghere şi Dezvoltare al TRM: Când s-au alocat niște bani pentru Revelionul din 2024 au fost niște discuții în controverse. Nu toată lumea a fost de acord, dar, până la urmă, aveam un scop de a produce totuși o emisiune. Asta nu înseamnă ca trebuie să închidem ochii la niște încercări de abuzuri. Noi coordonăm niște intenții, mai examinăm niște situații probabile, cine ar putea să beneficieze de naivitatea noastră. Dar, întotdeauna, dăm prioritate unor achiziții sau unor servicii de calitate și în condițiile legii.

Compania care a încasat peste jumătate de milion de lei, aproape o treime din bugetul alocat pentru organizarea show-ului de la trecerea dintre ani, este Țăruș-Stil, redenumită în februarie 2025 în Nova Event Solutions. Firma este deținută și administrată de Radu Țăruș, soțul interpretei de muzică ușoară, Lidia Isac. Radu Țăruș susține că nu-și amintește cum a primit atunci invitația de a participa la concursul privind achiziționarea serviciilor de închiriere a tehnicii pentru filmarea show-ului „Revelion European 2024”. În schimb, ne-a arătat mai multe e-mail-uri primite de la TRM în care este invitat să participe la concursuri de achiziții similare.

RADU ȚĂRUȘ, administratorul și proprietarul Nova Event Solutions SRL: Iată, invitație și uitați-vă Faina Lumina, eu, Bis-Concert. De la achiziții TRM e invitația. De regulă, ultimele achiziții, ce țin de Moldova 1, se făceau ori prin achiziții publice, ori prin e-mail către noi și către alte companii. Deci, erau din start în copii, puse și alte companii care ar putea să participe. Reporter: În ce relație sunteți cu fostul director adjunct al postului Teleradio-Moldova, domnul Durnescu? RADU ȚĂRUȘ, administratorul și proprietarul Nova Event Solutions SRL: Nu avem nicio relație. Nu, nu-l cunosc personal. Deci, activitatea soției e diferită de activitatea mea.

Chiar dacă zice că nu-l cunoaște pe Durnescu, aceștia apar în poze comune. Totodată, menționăm că fostul producător al Lidiei Isac, Serghei Orlov, este unul dintre prietenii apropiați ai lui Corneliu Durnescu. Aceștia apar, de-a lungul anilor, în mai multe fotografii din vacanțe, dar și de la sărbători de familie. Lidia Isac a urcat și ea pe scena show-ului „Revelion European 2024” și, de rând cu ceilalți artiști, a primit un onorariu. Precizăm că, pentru remunerarea artiștilor, s-au cheltuit, în total, peste 720 de mii de lei și a fost o premieră. Cel puțin, asta susține Mircea Surdu, jurnalistul care lucrează la Teleradio-Moldova de 40 de ani, iar în perioada aprilie – iulie 2015 a deținut și funcția de președinte al instituției.

MIRCEA SURDU, directorul Departamentului „TeleFilm Chişinău” din cadrul TRM: A fost o premieră în Republica Moldova când interpreții au fost plătiți, în general, și au fost plătiți cu bani atât de grei și atât de neclar. S-au făcut o groază de achiziții din afară, s-au plătit niște orchestrări, destul de dubios, din ce am auzit, pentru că noi nu am putut vedea cine și cum a fost plătit.

Câte contracte a semnat, de-a lungul timpului, Țăruș-Stil, cu Teleradio-Moldova? Nu știm cu exactitate. Am aflat doar că, cel puțin, în 2023 și 2024, perioadă în care Durnescu era director general adjunct, Teleradio-Moldova a semnat încă patru contracte cu firma lui Radu Țăruș pentru servicii de închiriere a echipamentului pentru desfășurarea concursului „Eurovision” din acei ani. Valoarea totală a acestora – 1,7 milioane de lei. Se pare, însă, că cel puțin în 2024, una dintre ofertele companiei lui Radu Țăruș, cunoscută și cu numele de brand „Nova Event”, nu corespundea cu prevederile caietului de sarcini. Aflăm asta dintr-o discuție pe un grup de viber intitulat „Comitet ESC…”, adică „Comitetul Eurovision Song Contest” în care unul dintre membri susține că: „contractul de achiziționare a serviciilor nu poate fi elaborat/semnat”.

Reporter: Dumneavoastră ați prestat servicii inclusiv și pentru Eurovision 2023 și 2024. RADU ȚĂRUȘ, administratorul și proprietarul Nova Event Solutions SRL: Da. Reporter: Atunci cum ați fost selectat? RADU ȚĂRUȘ, administratorul și proprietarul Nova Event Solutions SRL: Nu pot să verific sau verificați. Deci, a fost cu siguranță invitație la achiziții.

L-am întrebat și pe Corneliu Durnescu cum se face că o firmă conectată la anturajul său de prieteni a câștigat licitații la Teleradio-Moldova. Iată ce a răspuns.

CORNELIU DURNESCU, director general adjunct al TRM (2021-2025): Eu lucrez în domeniul acesta din ‘92. Din‘94 eu am făcut sute de concerte. Cu Serghei Orlov suntem prieteni de 24 de ani și am făcut 10 ediții ale festivalului Faces of Friends de la Cahul și, pe lângă asta, am făcut încă o grămadă de concerte. Deci, îmi pare rău. Faptul că eu sunt activ și cunosc multă lume trezește dubii. Conflict de interese nu poate exista pentru că eu nu sunt neam nici cu Serghei Orlov, nici cu Lidia Isac, nici cu Radu Țăruș și nici cu nimeni din lista asta. Eu am lucrat cu oamenii aceștia. Eu mă cunosc cu toată lumea și asta poate să vă confirme oricine din această listă.

Totodată, pe pagina de Facebook a lui Serghei Orlov am observat o fotografie cu medicul traumatolog, Roman Pupez. În septembrie 2023, acesta a fost angajat part-time în calitate de asistent medical în cadrul Companiei Teleradio-Moldova. Mai mulți angajați ai instituției, cu care am discutat, dar care au vrut să-și păstreze anonimatul, susțin că nu le-a fost prezentat și nici nu l-au văzut niciodată pe doctorul Pupez la locul de muncă.

Reporter: Cine este Roman Pupez? VLADIMIR ȚURCANU, directorul general al TRM: Roman Pupez este un fost angajat de-al nostru, care a fost angajat pe 1/2 de salariu. E un doctor pentru a verifica șoferii noștri înainte de a-și conduce mașinile dimineața. Reporter: Cât a deținut el această funcție? VLADIMIR ȚURCANU, directorul general al TRM: Nu-mi amintesc. Aproximativ jumătate de an. Un an, poate. Reporter: El a fost prezent la serviciu? Avea un birou? VLADIMIR ȚURCANU, directorul general al TRM: Probabil. Ce pot să vă spun este că domnul a fost concediat recent, din câte am fost informat, pentru că nu se prezenta la serviciu.

Se pare, însă, că lucrurile stau altfel. În ziua interviului, doctorul Pupez era încă în funcție. Acesta și-a încheiat activitatea la TRM după aproape două săptămâni de la realizarea interviului.

ROMAN PUPEZ, medic-traumatolog: Oferta am aflat-o de la un cunoscut. Am înțeles că au nevoie de medic și am lucrat un an de zile. După aceea m-am concediat din propria dorință, pentru că nu dovedeam. Lucrul meu de bază este la Institutul de Medicină Urgentă. Eu acolo am lucrat pe 0,25 salariu, îmi pare că. Reporter: Domnul Țurcanu a spus că v-a demis pentru că nu erați prezent la locul de muncă. ROMAN PUPEZ, medic-traumatolog: Eu am demisionat din propria inițiativă.

Revenim la adjuncții lui Țurcanu. În martie 2025, Corneliu Durnescu a demisionat.

Reporter: De ce ați plecat din funcție? CORNELIU DURNESCU, ex-director general adjunct al TRM: Am obosit. Haideți așa să fie. Reporter: Ați obosit. Au fost trei ani încărcați, cu un program… CORNELIU DURNESCU, ex-director general adjunct al TRM: Au fost trei ani și șase luni destui de încărcate și eu m-am dedicat muncii. A fost o decizie personală.

În locul lui Durnescu a fost angajată Ecaterina Cheptănaru. Noua directoare generală adjunctă, la nici trei luni de la numire, împreună cu membrii Consiliului de Programe al televiziunilor „Moldova 1” și „Moldova 2” au trimis o scrisoare Comisiei parlamentare cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media, în care era scris negru pe alb că, în cadrul instituției, se iau decizii fără consultarea echipei, dând drept exemplu „alocarea sumei de 137 de mii de lei pentru un ,,concept” de emisiune, aflată, deja, în grilă”. Este vorba despre talk-show-ul ,,Pe Față” a cărei lansare a avut loc pe 17 martie 2025.

Precizăm că instituția publică Teleradio-Moldova se află în subordinea Parlamentului, iar scrisoarea trimisă comisiei parlamentare a fost redirecționată și examinată, pe 16 iulie 2025, de Consiliul de Supraveghere și Dezvoltare al Teleradio-Moldova. Consiliul i-a recomandat lui Vladimir Țurcanu „să asigure respectarea ad litteram a atribuțiilor stipulate în regulamentul Consiliului de Programe”, adică să ia în considerare avizele acestuia înainte de a lua anumite decizii. În aceeași zi, Ecaterina Cheptănaru, directoarea adjunctă a demisionat. Ulterior, câțiva membri ai Consiliului de Programe au fost înlocuiți. În prezent, Andrei Zapșa cumulează atât funcția de director general adjunct responsabil pentru dezvoltare cât și cea de director general adjunct responsabil de televiziune.

VLADIMIR ȚURCANU, directorul general al TRM: Uitați-vă, despre această situație în care avem o emisiune de succes care trezește suspiciuni. Vă pot spune de ce trezește suspiciuni. Pentru că avem un alt grup, de această dată un grup de interese, în cadrul instituției, care privește emisiunea „Pe față” ca pe un concurent al său. Acel grup de interese, condus de Mircea Surdu, a declanșat toată această nebunie pe loc gol, fără nicio acoperire legală în care ați intrat și dumneavoastră, și o parte a presei. MIRCEA SURDU, directorul Departamentului „TeleFilm Chişinău” din cadrul TRM: Da, colegii mei au scris nenumărate scrisori. La unele a răspuns Gherasim. S-a cam săturat de noi, că nu mai vrea să mai… Noi le tulburăm apele, le tulburăm liniștea. După atâtea sesizări și după atâtea declarații publice care s-au făcut, eu nu pot să știu dacă sunt adevărate sau nu sunt adevărate. Într-o țară normală, într-un stat normal, din punctul meu de vedere, trebuia de mult să se autosesizeze procuratura.

Conceptul emisiunii „Pe față” a fost realizat de Agenția de Publicitate NRG Media care, în ultimii doi ani, a mai încheiat și alte contracte cu Teleradio-Moldova în sumă totală de peste 1 milion de lei. De acești bani, firma a organizat instruiri pentru angajați, a făcut rebrandingul instituției și a elaborat un pachet grafic pentru dezbaterile electorale din cadrul alegerilor prezidențiale din 2024. I-am solicitat un interviu lui Eugeniu Boico, administratorul și proprietarul agenției de publicitate, însă acesta a preferat să ne răspundă la întrebări în scris. Susține că acel contract nu i-a fost atribuit prin licitație publică, ci prin negociere directă, iar colaborarea cu TRM a fost una constructivă. Am cerut Companiei Teleradio-Moldova să ne pună la dispoziție copiile proceselor-verbale de selectare a agenților economici care au prestat servicii sau au oferit bunuri instituției, dar și alte informații despre felul în care sunt gestionați banii publici. Deși legea îi obligă să ne ofere informațiile solicitate, am fost redirecționați pe site-ul instituției, unde sunt publicate parțial date despre achiziții. Respectiv, am insistat să discutăm și cu Galina Blanaru, directoarea financiară a Teleradio-Moldova, în subordine căreia se află și serviciul de achiziții publice, pentru mai multe detalii.

Reporter: Doamna Blanaru, bună ziua. Malvina Cojocari de la Proiectul media CU SENS. GALINA BLANARU, directoarea Departamentului financiar al TRM: Dumneavoastră ați primit răspuns de la director. Reporter: Fac un subiect despre activitatea Teleradio-Moldova. Am putea să vă acordăm câteva întrebări cu referire la rapoartele financiare ale companiei publice? GALINA BLANARU, directoarea Departamentului financiar al TRM: Dumneavoastră v-a răspuns directorul. Reporter: Înțeleg, dar avem câteva întrebări tehnice la dumneavoastră. GALINA BLANARU, directoarea Departamentului financiar al TRM: Nu, dumneavoastră ați primit răspunsul de la director.

Iar Arcadie Gherasim, președintele Consiliului de Supraveghere și Dezvoltare a încercat să apere conducerea instituției.

Reporter: Cât de des depistați nereguli în rapoarte financiare, în acțiunile care se întreprind? Și dacă depistați, atunci ce fel de nereguli? ARCADIE GHERASIM, președintele Consiliului de Supraveghere şi Dezvoltare al TRM: Nu depistăm noi aceste nereguli într-un mod, hai să spunem, deliberativ. Întrebările apar, de obicei, în cadrul Consiliului atunci când noi trebuie să aprobăm niște cheltuieli, și atunci când cerem socoteale pentru aceste cheltuieli. Unor membri li se pare că cheltuielile sunt exagerate, altora că sunt un pic mai mari, dar necesare. Dintr-o parte poate se vede că încălcăm ceva sau exagerăm undeva, sau se fură ceva, sau se delapidează, sau se încearcă a căpușitiza instituția noastră. Au fost tentative, dar am mai redus căpușele.

Am transmis în adresa Parlamentului o solicitare în care am cerut realizarea unui interviu la acest subiect cu Liliana Nicolaescu-Onofrei, care a deținut funcția de președintă a Comisiei parlamentare cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media în perioada 2021 – 2025, dar am primit refuz. Menționăm că TRM se află în subordinea Legislativului și e ste finanțată, în mare parte, din bugetul de stat. Am reușit să discutăm cu Liliana Nicolaescu-Onofrei la evenimentul de lansare a Partidului Acțiune și Solidaritate în cursa electorală pentru alegerile parlamentare din septembrie 2025.

Reporter: Cât de mulțumită sunteți de felul cum sunt gestionate activitățile și banii la Teleradio-Moldova? LILIANA NICOLAESCU-ONOFREI, președinta Comisiei parlamentare cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media (2021-2025): Sunt anumite aspecte care țin de controlul public, controlul banilor publici. Noi am solicitat anul trecut ca să fie făcut un control de Curtea de Conturi. Din câte știu, Curtea de Conturi face acest lucru. Reporter: Au fost mai multe scandaluri publice… LILIANA NICOLAESCU-ONOFREI, președinta Comisiei parlamentare cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media (2021-2025): Nu vă supărați. Scandalurile nu au ce căuta pe masa comisiei de profil din Parlament. Nu voi comenta scandalurile publice.

Recent, Curtea de Conturi a realizat un audit la Teleradio – Moldova pentru a verifica felul în care instituția a gestionat resursele publice în perioada 2023-2024. Auditorii au constat mai multe nereguli, printre care cheltuieli efectuate peste limitele aprobate și repartizarea netransparentă a veniturilor interne, posibile conflicte de interese și acordarea de stimulente salariale nejustificate. Mai mult, auditorii au depistat abateri de la lege la etapa de negociere și încheiere a contractului cu directorul general, Vladimir Țurcanu, prin care instituția și-a asumat compensații cu mai multe zerouri.

ION SÎRBU, șeful adjunct al Direcției generale de audit II, Curtea de Conturi: Din cauza subordonării reciproce dintre directorul general al TRM și președintele, și secretarul CSD, precum și din cauza practicii de negociere și încheiere a contractelor individuale de muncă între aceștia, contrar prevederilor normative în vigoare, TRM și-a asumat angajamente de plată în suma de 363,3 mii de lei la încetarea mandatului directorului general, precum și de circa 1,5 milioane de lei în caz de încetare a contractului individual de muncă înainte de încetarea mandatului acestuia.

În acest subiect am reușit să vă arătăm doar câteva exemple care ilustrează felul în care este gestionată Compania Teleradio-Moldova. Asta, deoarece nu am putut verifica o serie de informații, pentru că conducerea instituției a evitat să ne ofere acces la documente de interes public. Mai mult, am avut parte și de un incident, atunci când am vrut să filmăm studiourile televiziunii.

Ulterior, Compania Teleradio-Moldova a venit cu o reacție publică, acuzându-ne că am pătrus „fără permisiune în spații cu acces restricționat”, ceea ce nu este adevărat. Altfel spus, pe parcursul documentării ne-am lovit de o mimare a transparenței și vorbim, totuși, de o instituție publică plătită din banii noștri.