Pentru locuitorii comunei Cremenciug astăzi este ultima zi de agitație electorală. Duminică alegătorii au de ales între

Comisia Electorală Centrală atenționează că vineri, 14 noiembrie 2025, este ultima zi în care concurenții electorali, inclusiv cei din comuna Cremenciug, pot desfășura acțiuni de agitație electorală înaintea alegerilor locale noi programate pentru duminică, 16 noiembrie.

Persoanele care nu vor ține cont de aceste prevederi riscăamenzi de la 40 la 60 de unități convenționale pentru persoanele fizice și de la 100 la 150 de unități convenționale pentru persoanele juridice.

Vă reamintim că pentru funcția de primar al comunei Cremenciug concurează Igor Chirița (PSRM, originar din satul Sobari, ex-primar interimar al comunei Cremenciug) și Lidia Vacari (PAS, originară din satul Cfremenciug, ex-primară de Oclanda)